Autos y electrónica: dos potencias ponen fecha para su primer auto en conjunto

El Sony Vision S concept fue el primer paso de la marca en el mundo del automóvil. Era una idea que encontró un socio perfecto en Honda

Que compañías como Apple, Amazon, Google, Xiaomi y Foxconn hayan decidido entrar al mundo del automóvil es la mejor demostración del cambio de paradigma de la movilidad del futuro. Los autos ya no son lo que eran, un medio de transporte. La tecnología de los sistemas que forman parte del equipamiento han abierto la puerta a nuevos actores, y el desarrollo potencial de las utilidades que tendrán en poco tiempo, es una oportunidad de negocios que van mucho más allá ofrecer solo un objeto para la movilidad.

Gracias a esta tecnología y a la conectividad que amplía infinitamente su alcance, un automóvil podrá ayudar a optimizar tiempo y recursos económicos a los usuarios. Y como un ejemplo siempre es bueno para entender las posibilidades de una teoría, vale mencionar un caso a modo de muestra.

Las grandes compañías de comunicaciones y electrónica están entrando al mundo de la movilidad gracias al cambio que representan los autos eléctricos

En poco tiempo, un automóvil podrá detectar si su conductor está entrando a un local de comidas rápidas, evaluar cuántos autos están en espera en la fila para retirar el pedido sin estacionarse, y compararlo con otras tiendas similares en las proximidades. Pero además del tiempo de demora, también podrá hacer lo mismo con el precio y alertar de una oferta más conveniente. Por esa razón, no solo automotrices sino las más grandes compañías de electrónica, están tan interesadas en los autos del futuro. Y por supuesto, el gran desafío para todas ellas es llegar a la conducción autónoma total, aunque para eso todavía falta bastante tiempo.

Algunos de estos nuevos actores han buscado hacer sus propios proyectos, otros han evaluado opciones de alianza con marcas de automóviles, como Apple, cuyo prometido auto todavía sigue en un gran interrogante, porque intentó con varias marcas pero no tuvo éxito, y ahora podría estar cerrando trato con Magna Steyr para que sea el fabricante de sus chasis y motores eléctricos.

Honda y Sony han decidido asociarse en junio pasado, y hoy ya anuncian la fecha de llegada de su primer auto conjunto

En cambio, dos gigantes japoneses como Sony y Honda han decidido trabajar juntos para crear un nuevo producto, que no es ni uno ni otro, sino la suma de ambos: Sony Honda Mobility. Serán autos 100% eléctricos (EV) y contrariamente a lo que se podría imaginar, se fabricarán en EE.UU., donde empezarán la comercialización, y desde donde se exportarán a Japón y China en una primera etapa y luego a Europa, cuando consideren que el producto está listo para entrar al mercado.

La gran novedad que se ha anunciado ahora es que el primer Sony Honda Mobility se lanzará al mercado en 2026, pero un concept car será exhibido a comienzos del año próximo, en oportunidad de la famosa feria de tecnología CES de Las Vegas. La fecha de presentación está marcada para el 4 de enero de 2023.

Recién entonces se podrán conocer datos más precisos a nivel tecnológico, aunque al hacer estos anuncios de fechas, Yasuhide Mizuno, Director General de la nueva empresa, ha dicho que “se tratará de un modelo de alto valor añadido”.

La tecnología de Sony será el gran fuerte del nuevo modelo que aún no tiene denominación oficial

El nuevo EV tendrá un precio Premium, ofreciendo un nuevo sistema de software desarrollado por Sony que abriría el camino a ingresos recurrentes por entretenimiento y otros servicios que se facturarían mensualmente, dijeron ambas compañías en la presentación. La participación de Sony también se verá reflejada en el sistema de conducción autónoma Nivel 3 que tendrá este primer modelo, lo que permitirá a los usuarios poder prestar menos atención al tránsito y más a interactuar con los servicios de infoentretenimiento que ofrecerá el vehículo, aunque siempre sentado en la posición del conductor, para cuando el sistema requiera su intervención.

Mizuno también explicó por qué se han decidido por lanzar primero el auto en EE.UU. y no en su propio país: “La razón por la que hemos elegido Norteamérica es porque está más avanzada. Creemos que es un mercado con mucho poder adquisitivo. La electrificación varía de un estado a otro, pero es importante para nosotros lanzar nuestro producto en mercados como California”, dijo.

Honda tiene sus propios productos eléctricos por fuera de Sony, con quien producirá vehículos Premium muy alejados de los autos a batería masivos que ya fabrica la marca japonesa

Finalmente, al referirse a la marca en sí misma, dejó entrever que no será Sony Honda Mobility, sino una nueva marca que no tiene nombre conocido aún, ya que “el objetivo no es convertirnos en un fabricante de coches corriente, sino en una nueva empresa tecnológica de movilidad centrada en la tecnología de software”.

Si bien los autos comenzarán a fabricarse con el inicio de 2026, el plan de fechas indica dos hitos intermedios entre la exhibición del Concept car en CES Las Vagas 2023 y el comienzo de las entregas a los usuarios. En 2024 se presentará el auto definitivo y en 2025 se abrirá el registro de reservas con un precio diferenciado para los adelantados.

