El color negro más oscuro del mundo ahora se puede aplicar en los autos

Varios estudios de especialistas y encuestadores, confirman algo que todos ven en las calles en los últimos años. Los autos negros, grises y blancos son los más populares en promedio en todo el mundo, por sobre el resto de los colores.

Hay quienes eligen uno u otro por el tipo de automóvil, ya que un deportivo o una pick-up pueden lucir mejor negro que blanco, pero es a la inversa cuando se trata de un SUV o un sedán mediano o pequeño, y también hay algo de elección de un color u otro por zonas geográficas y su clima. Donde hace mucho calor en verano, suele haber más autos blancos, y donde el clima es gélido en invierno, los autos negros son mayoría.

BMW presentó un sistema que cambia electrónicamente el color, pasando de negro a blanco en segundos

A comienzos de este año, BMW presentó una tecnología que permite pintar un auto con un sistema electrónico que cambiando la polaridad de las partículas de esa pintura especial, convierte un auto negro en blanco o blanco en negro con solo presionar un botón en el tablero. También se puede detener el proceso a mitad de camino, y quedar con un auto con un tono extraño e irregular de grises.

Otra opción de pinturas que permiten una variante del negro es el negro mate, que generalmente se trata de una cobertura vinílica y no una pintura en sí , que permite sacarle el brillo a los vehículos. Se puso de moda hace algunos años, y lo que tiene de bueno es que si el dueño del auto desea volver al color original, simplemente saca ese ploteo y lo recuperará.

Pit One en pleno proceso de pintado del Porsche 911 en la ciudad de Gifu, en Japón

Pero en Japón apareció una nueva forma de pintar los autos de color negro que ha causado un fuerte impacto, ya que, a decir de quienes lo han comprobado en persona, elimina completamente los brillos a punto tal que el auto parece ser una sombra con faros, vidrios y ruedas.

Esta pintura fue desarrollada en 2020 por la empresa Koyo Orient Japan, su nombre es Musou Black, y es considerada una de las pinturas acrílicas a base de agua más negras del mundo, ya que absorbe el 99,6% de la luz que recibe y solo refleja el 0,4%. El auto que se pintó con Musou Black fue un Porsche 911, que fue pintado por Pit One en la ciudad de Gifu.

Si no fuera por los cristales, los faros y las llantas, el auto se asemejaría más a una sombra de dos dimensiones que a un volúmen que circula con personas en su interior

El efecto que crea sobre la carrocería de un auto es el de una imagen bidimensional, como si fuera plana, sin volumen alguno, para muchos es como una sombra muy oscura que se mueve por las calles. Inicialmente, el Porsche pintado con Musou Black fue una curiosidad atractiva, pero rápidamente empezaron a aparecer los cuestionamientos sobre la seguridad o inseguridad que

Sin embargo hay algo complicado para quienes decidan adoptar esta pintura, y eso es que la capa protectora de la pintura no existe. Si bien la pintura Musou Black se fabrica de acuerdo con las normas medioambientales y es prácticamente inodora, para poder mantener su apariencia negra tan intensa no se puede encerar ni aplicar laca alguna, lo que generará mucho depósito de polvo que será visible inmediatamente, además de hacerla muy vulnerable a daños, incluso de una fuerte tormenta de viento y lluvia.

BMW incursionó anteriormente en lograr un color diferente a lo convencional. En 2020, presentó un tratamiento que se adiciona sobre la pintura llamado Vantablack, capaz de lograr un efecto similar al Musou Black

No es la primera vez que se utiliza una tecnología de este tipo. Dos años atrás, otra vez fue BMW la que mostró un auto con pintura especial. Pero se trataba de un recubrimiento que lograba un efecto similar, llamado Vantablack, y apareció sobre un modelo X6 en el Salón de Frankfurt 2020. Aunque no era un pigmento sino una capa extra que no se aplica como pintura, el efecto es similar y no es permanente.

