Es oficial: Ferrari lanzará su primer modelo 100% eléctrico en 2025

El Market Capital Day se realizó este jueves en Maranello, y fue el momento propicio para trazar los futuros planes de Ferrari

Este jueves en Maranello no fue un día más. En un auditorio muy especial, se celebró el Capital Markets Day, que no es otra cosa que una reunión destinada a contarle a los inversores, cómo van las cosas en Ferrari, pero especialmente, qué planes tiene la marca más icónica del mundo del automóvil para el futuro.

John Elkann, el Presidente de Stellantis y Ferrari, fue quién dio la bienvenida al evento, pero inmediatamente de unas palabras de protocolo, irrumpió en escena quién se encargó de dar cuerpo al contenido, el CEO de Ferrari, Benedetto Vigna.

La Ferrari 296 GTB es uno de los cuatro modelos híbridos de Ferrari en la actualidad. Se anunció la llegada del primer eléctrico 100% para 2025

Luego de dar cifras del crecimiento de Ferrari como marca aspiracional y deportiva, Vigna anunció los planes de transformación de la marca para los próximos años, en los que la sustentabilidad y el aporte a la reducción del cambio climático es parte fundamental de todos los proyectos.

Según Vigna, habrá 15 nuevos automóviles entre 2023 y 2026. Cada producto individual estará diseñado para crear un posicionamiento único y dirigirse a una base de clientes específica, según el principio de “diferentes Ferrari para diferentes Ferraristas y diferentes Ferrari para diferentes momentos”.

Actualmente, Ferrari tiene 4 modelos de autos con electrificación, como son los híbridos SF90 Stradale, SF90 Spider, 296 GTB y 296 GTS. Dos con motores V6 y dos con V8. Pero el proceso de entrar a utilizar la electricidad como forma de propulsión comenzó en 2009, con la Scuderia Ferrari de Fórmula 1, ante la aparición del KERS como forma de recuperar energía cinética y convertirla en potencia extra para el motor, y luego, en 2013, con la llegada de LaFerrari, incorporando el motor híbrido a un superauto de calle.

El gran anuncio de Vigna terminó siendo algo que se intuía e insinuaba, pero ahora es oficial, y que es la llegada del primer vehículo Ferrari 100% eléctrico para el año 2025.

El plan de acompañar a la industria con electrificación de modelos es parte de la estrategia de Ferrari, aunque no elminarán los motores de combustión interna, al menos hasta después de 2030

Y como es este el tema sobre el que se gira alrededor en la industria, en el día de los inversores fue el momento indicado para complementar esta historia con la proyección de porcentajes de hibridación y electrificación que tendrá la casa de Maranello por períodos de tiempo. Actualmente, el 80% de los productos Ferrari tienen motor térmico, es decir de combustión interna, mientras que el 20% restante es el que ya ha entrado en la nueva era de la descarbonización.

Para 2026, una vez que ya esté en el mercado la primera Ferrari eléctrica, los porcentajes serán 40% de los modelos con motor de combustión interna, 55% con hibridación y 5% con electricidad total. Y los planes de Ferrari no terminan ahí, porque para 2030, esos números volverán a cambiar con un 20% únicamente de automóviles con motores térmicos, 40% con híbridos y 40% con eléctricos. Esto muestra que la intención de Ferrari como marca, es mantener una proporción baja de motores de combustión interna al menos hasta el comienzo de la próxima década, lo que es todo un mensaje para la industria, ya que otras marcas como Mercedes, para ese año ya no fabricarán autos que no sean eléctricos.

El SUV de Ferrari llamado Purosangue, llegará en septiembre de 2022 y tendrá un motor convencional aspirado de 12 cilindros en V

Finalmente, y luego de pasar por la actualidad deportiva, señalando el placer de haber vuelto a lo más alto del podio en Fórmula 1 tras dos años sin victorias, y la decisión de regresar a Le Mans el año próximo, Vigna confirmó que en septiembre próximo llegará el Purosangue, el primer SUV de Ferrari, que tendrá propulsión atmosférica V12 con motor de combustión interna y sin intervención alguna de un motor eléctrico.

Viga ha dicho respecto a este innovador producto de Ferrari, que no será el automóvil más evolucionado ni más sofisticado de la marca del Cavallino Rampante, sino un auto distinto que se agregará a la oferta que Ferrari pondrá a disposición de sus clientes.

