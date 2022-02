El New Beetle podría volver con un formato eléctrico

Las distintas ideas imaginando una versión eléctrica del New Beetle son muy similares al último modelo que se fabricó hasta 2019. Regresar con una versión eléctrica parece posible

En 1938 nació el primero, el original, el famoso “escarabajo” en nuestras latitudes, o el “auto del pueblo”, como se lo llamó en Europa. Es el Beetle, uno de los vehículos más populares y queridos de la historia. En 1997 nació la segunda generación, mientras todavía en algunos países del mundo, por ejemplo en Brasil y México, todavía se fabricaba el “Fusca” de la versión original. Del primer auto se produjeron 21.529.464 unidades.

El segundo auto se llamó New Beetle , y si bien permanecía con los rasgos genéticos del precursor, era un auto mucho más moderno, que conquistó especialmente al público femenino. El New Beetle tuvo una vida más corta, pero no por no ser exitoso, sino porque en 2011 entró la tercera generación, que “aggiornaba” levemente sus líneas, algo más angulosas, aunque manteniendo esa identidad. La producción llegó hasta 2019, y con la llegada de la tercera década de este milenio, terminó también la fabricación del tercer modelo del Beetle.

El primero y el último, aunque con dimensiones completamente diferentes, el ADN del Beetle se mantuvo inalterable

Probablemente las razones de aquel final tengan un fuerte anclaje en la nueva generación de VW, los de la línea ID, que son los eléctricos que ya tienen singular éxito en Europa. El ID.3 y el ID.4 con un concepto completamente distinto al del New Beetle, se posicionaron como los líderes de la nueva era.

Pero como ha sucedido con otros autos y otras marcas, como el Renault 5 que pronto se verá en versión a batería, esta nueva movilidad sustentable quizás termine siendo la llave de la puerta que abra otra etapa para el auto más famoso de la marca a lo largo de su historia.

El Volkswagen New Beetle tuvo proyectos y evoluciones hasta la tercera generación, que dejó de producirse en 2019

Herbert Diess, CEO del Grupo Volkswagen, lo ha dicho con bastante claridad durante un encuentro con usuarios de la marca en redes sociales. Ante una primera pregunta sobre si era posible pensar que el New Beetle tuviera un modelo eléctrico para volver a las calles en una cuarta generación, el directivo alemán contestó que “es una buena idea”.

Sin embargo, algunos minutos más tarde, Diess profundizó ante una pregunta similar, y que tenía como referencia el hecho de estar por comenzar la comercialización de la nueva versión de la VW Kombi en versión eléctrica, llamada ID. Buzz. Fue entonces cuando dijo que la furgoneta Volkswagen no será el único modelo de su historia que revivan en modo eléctrico. Ha sido el primero porque ha sido el vehículo que más prioridad ha tomado al momento de traer de vuelta un modelo clásico. Pero el Beeltle es posible desarrollarlo también.

Las ideas y versiones más radicales del New Beetle, lo acercaron mucho a la estética que podría tener en una cuarta etapa

La plataforma eléctrica MEB de Volkswagen permite colocar el motor trasero, por lo que un cuarto Beetle estaría perfectamente representado en ese concepto, ya que el original, efectivamente tenía motor trasero. Algunos especulan que la nueva versión, además podría venir en versión de 4 puertas e incluso como un SUV compacto y no como un sedán.

No es la primera vez que Diess deja traslucir la intención de recrear autos icónicos de la marca en versión a baterías, aprovechando la herencia de Volkswagen. Algún tiempo atrás, el ejecutivo dijo que tienen la posibilidad de hacer uso de nombres y diseños del pasado y trasladarlos a coches eléctricos de última generación, y que esa es una ventaja de la que no disponen las nuevas marcas.

