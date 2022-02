E-Tense Performance, la base para crear el deportivo eléctrico francés más elegante

Forma audaces, grandes ruedas, luces de 800 LED, y tracción integral, son las credenciales que presenta el DS E-Tense Performance

Toyota con Lexus, Volvo con Polestar, Seat con Supra, Citroën con DS , y varios casos similares, muestran como una marca que nació con la idea de ofrecer el más alto equipamiento Premium, aprovechó la llegada de la movilidad eléctrica para concentrar en esa tecnología sus futuros productos, dejando directamente a un lado la propulsión de combustión interna.

Pero el caso de DS es algo particular, porque además de ser autos de lujo y tecnología, Citroën usó esa marca para ensayar diseños de vanguardia, aplicando las mismas formas audaces que siempre caracterizaron a la marca francesa y un poco más. Cualquier modelo DS tiene en sus líneas una personalidad que no se encuentra fácilmente en muchos vehículos en el mundo.

El juego de luces LED hace su parte, pero el diseño de la carrocería es verdaderamente el fuerte del vehículo francés

Trabajando en esa dirección, han tomado un prototipo que habían mostrado ya en 2016, y desde esa plataforma crearon un auto con el mismo nombre del original, DS E-Tense Performance, que será un auténtico laboratorio sobre ruedas. Exteriormente es una berlina deportiva de cinco metros y un perfil aerodinámico muy eficiente, con dos puertas y llantas de 21 pulgadas, y detalles de diseño a cada centímetro de su carrocería bitono.

Debajo de esa piel es una bestia que solo quiere que alguien lo acelere para aplicar sus 815 CV de potencia, procedentes de dos motores eléctricos: el delantero de 335 CV y el posterior de 469 CV. Y por si la potencia no asusta, la aceleración sí, porque declaran un torque de 8.000 Nm. Naturalmente, esta distribución de los motores, lo convierten en un automóvil de tracción integral, aunque con el peso de la batería llevado hacia atrás, para compensar mejor las brutales reacciones que es capaz de lograr en una aceleración fuerte.

Dos motores sumados permiten lograr 815 CV con un torque asombroso de 8.000 Nm y tracción integral

A pesar de no haber suministrado mayores detalles sobre los sistemas de asistencia a la conducción, DS utiliza el prestigio ganado con sus títulos de pilotos y equipos en la Fórmula-e , la categoría de monopostos eléctrica de la FIA en la que compite desde su creación en 2014, como herramienta clave para este proyecto. De hecho, como el auto será un verdadero laboratorio de alta performance, los mismos pilotos del equipo de competición, el francés Jean-Èric Vergne y el portugués Antonio Feliz da Costa, serán también parte del equipo de desarrollos tecnológicos.

Por último, la confianza en el impacto que causará este DS E-Tense Performance es tal, que este concept car tendrá una réplica digital. Habrá 100 copias en formato NFT que se pondrán en subasta en las próximas semanas, para que sus ganadores, puedan utilizar el auto en un videojuego de carreras. Esto se ha logrado a través de un convenio entre DS y GOATi Entertainment, una desarrolladora india especializada en videojuegos que contienen recompensas en forma de criptomonedas o bienes digitales.

A pesar de no tener un gran motor debajo, el capot del DS E-Tense Performance es muy largo, buscando un equilibrio de pesos y aerodinámica superiores

La oferta comenzará con las ediciones “100 Series”, que celebrará la performance 100% eléctrica del DS E-TENSE PERFORMANCE capaz de alcanzar los 100km/h desde cero en solo 2 segundos. Estas ediciones estarán disponibles solo durante los primeros 100 días, desde el 7 de febrero hasta el 18 de mayo. Luego, a medida que transcurra el año deportivo del equipo DS Techeetah en el Campeonato Mundial de Fórmula-e, se abrirán nuevas oportunidades de ediciones especiales del auto virtual, hasta el 23 de octubre.

No es sencillo seguir el ritmo de tanta información técnica, es cierto. Pero para quienes no lo entienden fácilmente o no están interesados, está el auto en sí mismo, que parece destinado a marcar una huella más en la familia DS.

