El mundo del Gaming, una forma de vincular a los jóvenes y a los autos

Más de 9.000 modelos distintos de Ford, intervienen en videojuegos de todo tipo

El fenómeno del Gaming no es nuevo, pero creció notablemente desde marzo de 2020, cuando la pandemia del Covid-19 generó restricciones a la circulación, y la humanidad casi en su totalidad, debió quedarse semanas o meses dentro de casa. El hecho de compartir las 24 horas entre padres e hijos, permitió reflejar una situación contrastante entre las formas de comunicación de la actual generación, y las anteriores.

En muchísimos casos, a la natural preocupación inicial por el peligro de contagio del virus, le siguió después un estado de alerta en los padres respecto al estado de ánimo de los chicos, pero especialmente de los jóvenes, que pasaban muchas horas más de las habituales, incluso cambiando las horas de descanso, frente a una consola de videojuegos o del teléfono celular.

Probablemente le haya ocurrido a muchos padres, que ante la pregunta de “¿Qué estás haciendo todo el día jugando a los jueguitos? ¿No te cansas?”, la respuesta haya sido “Estoy jugando con mis amigos. Hablamos por el Whatsapp y jugamos en la consola al mismo tiempo”. Ante la evidencia, los padres solo tienen que entender que cambió el mundo y su mundo está ahí . En una consola, en un Smartphone y en una computadora gamer.

Ford Gaming está pensado para ayudar a desarrollarse profesionalmente a los gamers argentinos

Monitores de 60 frames, teclados mecánicos, y una gran variedad de especificaciones técnicas de placas gráficas , pasaron a ser temas de interés familiar. Y el mundo colapsó en producción de microchips, porque la industria de la electrónica tuvo la mayor demanda de todos los tiempos. Incluso los precios de componentes como los mencionados, se fueron a las nubes.

Se puede asegurar que nunca antes, la humanidad consumió tanto entretenimiento como hoy. Aplicaciones como TikTok fueron furor en 2020, porque permitían ver pero también producir contenidos. Y por supuesto, las plataformas de video entretenimiento prácticamente colapsaron, teniendo sus pilares en YouTube, Netlix y Amazon, para ver series, documentales y películas. Pero si se suman todas las opciones juntas, aproximadamente el 50% de todo eso es el Gaming.

El Gaming se ha transformado en un concepto en sí mismo, un estilo de vida con sus propios valores y códigos , que cada día suma nuevos aficionados, y ha llegado a la cumbre de la industria del entretenimiento, desplazando al cine y la música. Hoy es una comunidad global de más de tres mil millones de personas activas y conectadas entre sí, que por supuesto juegan, pero que también observan como juegan otras personas a través de múltiples plataformas.

Desde un clásico Mustang, hasta un juego de la nueva Bronco. Los modelos de Ford tienen su lugar destacado en el mundo Gaming

Y desde el inicio de esta industria, Ford ha sido un activo participante de sus contenidos, a punto tal que tiene algo más de 9.000 modelos diferentes en videojuegos, según la base de datos Internet Game Cars Database.

El interés de Ford fue tal, que en 2017 fue la primera automotriz del mundo en participar de la feria alemana Gamescom, la convención de videojuegos más importante del mundo . Desde entonces, el vínculo con la actividad se fortaleció hasta llegar a lanzar su propio equipo de eSports llamado Fordzilla en 2019.

Llegó el tiempo ahora para Ford Argentina de avanzar fuertemente en el Gaming. Así es como junto a Mario Pergolini, da un importante primer paso hacia la integración y la creación de conexiones con la comunidad gamer en Argentina.

Mario Pergolini es un reconocido jugador, y es parte del programa Ford Gaming a través de Vorterix

La presentación de este programa se realizó en el Hangar Vorterix y fue transmitida en vivo a través de las redes sociales de Ford Argentina, y los canales de Vorterix y Malditos Nerds. Las acciones serán variadas, desde clínicas masivas para ofrecer a los gamers las herramientas y conocimientos necesarios para convertirse en profesionales y apoyarlos en su desarrollo, pasando por rutinas de entrenamientos, cómo equiparse correctamente, configuraciones necesarias, hasta cómo stremear para compartir su actividad con el mundo.

Infobae pudo conversar con Mario Pergolini e indagar acerca de esta relación entre los gamers y una empresa como Ford, productora de automóviles líder a nivel mundial. La juventud en el mundo parece haber cambiado algunos comportamientos y usos o costumbres, donde el automóvil ha dejado de ser una prioridad, un objeto de deseo, tanto por costos como por interés real.

Para Mario Pergolini, la apuesta de Ford va mucho más allá de un simple apoyo al Gaming. No se trata de ser sponsor, sino parte del programa de desarrollo de gamers

“Si, es cierto. Los chicos hoy quizás no están tan interesados en comprarse su auto, o incluso aprender a manejar. Su vida hoy está más relacionada con esto, un buen equipo para jugar, o un simulador, es lo más cercano a un auto. Y el Gaming es como su propio mundo, una comunidad increíble que los conecta con personas de todas partes. Y Ford está dándole este apoyo como impulso para fortalecer esta industria. Muchos chicos, y no tan chicos, quieren hacer Gaming profesionalmente y necesitan capacitación, aprendizaje”, dice Pergolini, quién se confiesa usuario frecuente de simuladores y videojuegos.

“De algún modo, Ford les brinda eso, y a la vez está haciendo Branding, porque está llegando a ellos como usuarios del futuro. Quizás, si la movilidad para los jóvenes de hoy es un vehículo autónomo en el futuro, que puedan llamar desde el celular para que los lleve de un lugar a otro, y en el trayecto van jugando, estas acciones van directo a ese público también. Ford no se está metiendo en el Gaming para ser solo un sponsor, lo está usando como vínculo para generar sinergia con los usuarios, apoyándolos, pero también usando sus habilidades en el mundo virtual, para fortalecer su vínculo con esa comunidad”, agrega, durante el día de grabación del contenido que se emitió para comunicar el programa Ford Gaming.

Sebastián Tourón Sarti, Ford Argentina, explica a Mario Pergolini las razones por las cuales la compañía entra al Gaming

Para la compañía, apoyar al Gaming va mucho más allá que solo desarrollar la actividad para que crezca. Sebastián Tourón Sarti, Gerente General de Marketing de Ford Argentina, dice que “hay una sinergia entre Ford y los gamers, que quizás el gran público desconoce. “Hoy estamos trabajando en diseño de vehículos con herramientas que vienen del Gaming. Por ejemplo, para el asistente de estacionamiento de nuestros modelos, se hizo un simulador con distintas opciones, para presentarle a los clientes y saber qué modo de funcionamiento preferían para su funcionamiento. Entonces, vemos que la tecnología y los principios del Gaming, nos está sirviendo para diseñar autos”.

“La aceleración de los cambios a veces llega de lugares que uno no imaginaba anteriormente. Y me parece que el Gaming es innovación, tecnología, mentalidad digital, todo en un solo espacio. Si uno lo mira en perspectiva, y con el diario del lunes, es fácil decir, ‘Estaba claro, el lugar de donde tenía que venir era desde acá’, pero la verdad es que hace algunos años, no hubiera imaginado que podíamos tener este nivel de sinergia”, completa el responsable del programa por parte de Ford Argentina.

Y algo realmente interesante que se han propuesto organizar como parte de Ford Gaming, es un triatlón gamer para encontrar a esa persona capaz de dominar no uno, sino todo tipo de juegos, ya sea racing, estrategia o deportes. La idea es que en este torneo puedan participar aficionados de todo el país, para tratar de ser el gamer más completo. Todas estas propuestas se llevarán a cabo durante el 2022, empezando por las clínicas como primer paso. Será cuestión de estar atentos a las redes, porque los gamers tendrán ante sí, una gran oportunidad.

