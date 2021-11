Una moto que vuela, aunque no para pasar por arriba del tránsito

Esto de andar volando se empieza a transformar en una idea recurrente de los nuevos actores de la movilidad alternativa en todo el mundo. Este mismo año, John Elkann, el Presidente de Ferrari, dijo que hay que estar preparados para que en el futuro, los vehículos puedan andar tanto en tierra como en el aire, pero una cosa es una reflexión futurista, y otra empezar a mostrar prototipos voladores como se están viendo en los últimos meses. Especialmente porque para volar, en cualquier tipo de artefacto que se haga, hay que tener licencia de aviación.

Sin embargo, gente con dinero e ideas siempre se encuentra, y más allá de proyectos realizables o no, lo bueno es que estos desarrollos permiten ir puliendo detalles, aprendiendo de errores y ensayos, y mejorar el desempeño para que, cuando sea el momento, haya un cierto know how al respecto.

El Xturismo Limited Edition en su vuelo de demostración en la recta principal del Fuji International Speedway, en Japón

Hoy es momento de hablar de una especie de motocicleta para el aire, creada en Japón , que fue presentada como estas cosas deben mostrarse, en una locación determinada, con un prototipo real que realice un vuelo y no con un par de renders obtenidos de una computadora, con los que siempre aparece la misma pregunta: ¿Lo realizarán algún día o quedará en dibujos y simulaciones?

El proyecto se llama Xturismo Limited Edition, lo lleva a cabo la empresa japonesa A.L.I. Technologies, y no es nuevo, ya que ha empezado a elaborar la idea y los diseños en 2017, con el claro objetivo de convertirse en parte protagónica de la próxima generación de movilidad , con el espacio tridimensional como escenario.

Uno de los responsables de A.L.I. Technologies, posando con el Xturismo Limited Edition, permite ver la dimensión de esta moto voladora

El lanzamiento se hizo en el Fuji International Speedway, un autódromo de Japón que fue escenariodos veces del Gran Premio de Fórmula Uno en la década del 70 y tuvo una fugaz reinserción con las ediciones de 2007 y 2008, antes que la carrera regrese a Suzuka.

Y lo primero que se encontraron los periodistas asistentes, fue media motocicleta, porque literalmente eso es lo que se aprecia, pero montada sobre dos grandes ruedas dispuestas horizontalmente en lugar de las dos verticales de una moto convencional. Y por supuesto, esas ruedas no son tales, sino seis hélices, dos grandes y cuatro pequeñas, que permiten que el Xturismo Limited Edition pueda maniobrar en el aire. Todo eso apoyado sobre dos patines longitudinales, como los de los helicópteros.

Las dos grandes hélices son las que dan sustento en el aire, y las cuatro pequeñas, le dan dirección

Mecánicamente, A.L.I. Technologies ha encontrado que si esta motocicleta voladora era solamente eléctrica, no sería tan eficiente como para cumplir con la misión primaria que se pretende de ella, entonces han optado por mezclar un motor de combustión interna con un grupo de cuatro motores eléctricos, haciendo que el Xturismo Limited Edition, sea un híbrido enchufable que vuela.

Y el resultado se ha comprobado inmediatamente, porque gracias a esa combinación de tecnología, alcanza una autonomía de 40 minutos a una velocidad de 100 km/h, lo que es muy superior a los valores de otros vehículos voladores solamente eléctricos, que no consiguen permanecer en el aire por más de 15 minutos.

La demostración fue a baja altura pero permitió entender el funcionamiento y verificar que esta tecnología existe y es posible hacerla funcionar

Pero, además de no ser cero emisiones contaminantes, el Xturismo Limited Edition tiene sus puntos desfavorables también en sus dimensiones, ya que mide 3,70 metros de largo por 2,40 de ancho, y su peso, que ronda los 300 kilos. El último punto algo negativo es el precio, probablemente el más alejado de la realidad de cuanto vehículo extravagante se encuentre en el mundo, y especialmente porque solo puede llevar 100 kg de carga, es decir una persona y algún equipaje, pero no mucho más.

Encargándola hoy, la Xturismo Limited Edition tiene un costo de 680.000 dólares, y hay que esperar hasta mediados de 2022 para recibirla. Teniendo en cuenta que por ahora solo se puede utilizar en circuitos cerrados y a baja velocidad, y que está pensado como un vehículo que permita acceder rápidamente a zonas inaccesibles por tierra, quizás deban ajustar o el precio o la capacidad, aunque siempre hay alguien disponible a pagar precios insólitos en el mundo.

