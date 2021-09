Battista, el auto que homenajea al creador de Pininfarina, no es italiano

El Battista Pininfarina tiene casi 1.900 CV de potencia, con cuatro motores eléctricos y alcanza los 348 km/h

Si bien no es el primer auto marca Pininfarina, podría decirse que es el sueño de su creador. Battista Farina, a quién apodaban “Pinin”, creó una fábrica de carrocerías en 1930, pero debió esperar al final de la Segunda Guerra Mundial para hacerse verdaderamente poderoso. Su primer diseño emblemático de un estilo que luego se relacionaría como una marca registrada de autos deportivos para varias marcas, fue el Cisitalia 202 GT.

Cisitalia 202 GT, el primer auto construido por Pininfarina en ser galardonado en EE.UU., y que le valió al diseñador italiano, ser contratado por Ferrari por más de 50 años

Con el paso del tiempo, Corrozería Pinin Farina se convirtió en Pininfarina y siempre permaneció como un ícono de diseños de vanguardia, especialmente de modelos Ferrari, aunque, por ejemplo, fue el creador de nuestro Torino, que IKA Renault de Argentina le encargó siguiendo el consejo de Juan Manuel Fangio.

El Battista no es el primer auto marca Pininfarina que se produce, hubo un modelo basado en el Fiat 124 Sport Spider que se comercializó como Pininfarina Spider Azzurra, del cual se vendieron cerca de 4.000 unidades entre 1983 y 1985. Un deportivo de 2 litros que erogaba 102 CV.

El Spider Azzurra fue el único modelo de auto con marca Pininfarina que se vendió en el mundo antes del Battista actual

Pero básicamente, la identidad de Pininfarina se asocia con Ferrari, porque entre 1951 y 2012, prácticamente todos los modelos de Maranello fueron diseñados por Pininfarina. Entonces, si debía existir un auto marca Pininfarina, este tenía casi por obligación histórica, que ser un hypercar, innovador , de avanzada, y tenía que llevar el nombre de Battista, el creador de la marca.

Las líneas del Battista son las de un hypercar como cualquier otro, pero su corazón representa mucho más que eso por llevar el nombre del creador de la casa italiana de diseño

Desde 2018, además de Carrozería Pininfarina que sigue teniendo su sede en Cambiano, en las afueras de Turin, se ha creado Automobili Pininfraina, una empresa que se creó con el objeto de producir exclusivamente, automóviles eléctricos de la propia marca, y no para empresas externas. La sede de Automobili Pininfarina no está en Italia, sino en Múnich , en el sur de Alemania, y es una empresa que integran griegos, italianos, alemanes y estadounidenses. Su CEO es el sueco Per Svantesson. La mayor parte de la ingeniería esencial proviene del Rimac en Croacia y el principal inversor es la compañía india Mahindra.

Con el Battista se pueden recorrer unos 370 kilómetros sin tener que detenerse. No es un gran valor, pero acelerar de 0 a 300 km/h, consume mucha electricidad

Pero hablemos del Battista Pinin Farina, el auto con el que se rendirá tributo al creador de esta marca inoxidable de autos deportivos.

Como se ha dicho, se trata de un hypercar eléctrico que tiene cuatro motores, uno por cada rueda, que sumados alcanzan la friolera de 1.877 CV con un torque absolutamente inédito de 2.300 Nm.

La autonomía del Battista es aproximadamente de 370 km, no tan buena, aunque quién quiera acelerar de 0 a 300 km/h en apenas 12 segundos y llegar a una velocidad final de 348 km/h, difícilmente lo considere importante.

Las alas traseras se elevan cuando el Battista alcanza velociades que requieren mayo apoyo aerodinámico

Estéticamente, más allá de su perfil de auto súperdeportivo, llama la atención el remate de cola, con dos posibles configuraciones aerodinámicas. Mientras el auto está detenido o circulando a bajas velocidades, las líneas son una continuidad del perfil del habitáculo, pero apenas se superan ciertos valores de km/h, dos alas se elevan a unos 10 cm de altura para dar sustento y mejor apoyo por fuerza del aire sobre el tren trasero.

Otra característica pura de los hypercars, las puertas de apertura hacia arriba y adelante

Las puertas se abren hacia adelante y arriba, y dentro sólo puede haber dos ocupantes. Una vez sentado frente al volante, el conductor tiene tres paneles de lectura a través de pantallas digitales, dos grandes a los costados un una pequeña en el centro, del tamaño de un celular, en el que, por defecto, se ve la velocidad.

El volante tiene una empuñadura de un grosor importante, pero no es circular, sino aplanado las partes superior e inferior. Las terminaciones del habitáculo están logradas mayormente en fibra de carbono, con un acabo algo rústico, más deportivo que elegante o lujoso.

Interior plagado de pantallas y fibra de carbono en el Battista, que además tiene poca insonorización, para permitir que se transmitan todos los ruidos posibles de carrocería, suspensión y elementos de fricción

El auto no hace ruido por su característica de ser 100% eléctrico, pero sí transmite sensaciones de otro tipo. En principio, lejos de otros conceptos similares, que con micrófonos inyectan sonido de motor en el habitáculo, el Battista lo que tiene es una música especialmente diseñada para hacer más impresionante el procedimiento de arranque y salida. Además, como el auto no tiene mucha insonorización, el sonido del dibujo de las ruedas sobre las diferentes texturas de asfalto y los sonidos del aire y la fricción de la transmisión y los motores eléctricos, también son parte de las sensaciones que propone para los 150 propietarios que, pagando 2.4 millones de dólares, podrán tener uno en su garage.

SEGUIR LEYENDO