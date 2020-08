No parece pesarle ese frondoso prontuario de los autos chicos de Peugeot a este exquisito 208 que ahora también es nacional. Ya se plantó como el sexto modelo de la marca en ser premiado como Auto del Año (Car of the Year es el premio más importante de Europa), consagración que sólo alcanzaron grandes iconos del León, como el Peugeot 504 (1969), 405 (1988), 307 (2002), 308 (2014) y el 3008 (2017). Pero más allá de las medallas, el modelo también encarna una renovación conceptual y tecnológica que lo colocan como faro de una nueva generación de vehículos.