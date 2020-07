De aquella presentación rutilante directo al ostracismo: ese fue el resultado del triple proyecto. Los modelos no tuvieron el éxito esperado y prácticamente no existen registros sobre sus cifras de producción. Incluso no se conocen unidades de aquellos primeros prototipos, y varias crónicas de historiadores de la industria ponen en duda que realmente hayan salido de aquella condición experimental para entrar en la producción en serie.