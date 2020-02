A pesar de este derrotero de la empresa, la marca sigue construyendo súper autos de los más potentes, veloces y caros del mundo. Y el prestigio se revitaliza con cada deportivo que sale de la casa de Bologna. Elettra, cuyo segundo nombre es Miura en honor al emblemático modelo que fue fabricado entre 1966 y 1972, se convirtió -a pesar que la familia ya no posee acciones en la compañía- en una promotora constante de la marca. Pero a su manera: una de sus mayores pasiones es conducir alguno de sus innumerables Lamborghini y luego exponerlo en Instagram. “Tengo uno, dos, tres… no, no me acuerdo”, respondió cuando le preguntaron cuántos Lamborghini tenía.