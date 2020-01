La televisión y el cine en la década del 80 dejaron algunas epifanías sobre lo que décadas más tarde se alumbraría en la industria automotriz. En 1985, la película Volver al Futuro vislumbró, en el cuerpo de un DeLorean, un deportivo eléctrico (funcionaba con plutonio, primero, y luego con residuos orgánicos) que fue capaz de volar (los viajes en el tiempo no están por ahora en los planes). En 1982, en tanto, la serie El Auto Fantástico tenía como coprotagonista a un Pontiac Firebird Trans-Am V8 que estaba equipado con conducción autónoma y una computadora inteligente que podía hablar. La comunicación por voz del vehículo con su conductor es ya una realidad. No se llama K.I.T.T., sino Alexa. Y no tiene cuerpo de Pontiac, sino de un furioso Lamborghini Huracan EVO, una verdadera bestia mecánica.