No hubo un producto exclusivo involucrado sino muchos de la línea Ford. Son 90 segundos en los que se ven situaciones de cotidianas que generan frustración o desaliento, como una remera que no entra, un auto que se queda encajado en la nieve o alguien que se queda atascado en el tránsito, hasta que los problemas se empiezan a resolver. La voz en off de Bryan Cranston dice que “a nadie le gusta quedarse atrapado, y es por eso que Ford desarrolla nuevas formas de ayudarte en tu vida”. Y se repasan algunos de los avances que hoy se ven, como la asistencia de conducción o la movilidad eléctrica. Se observan desde una F-150 hasta el súper deportivo GT. Y con el lema de la marca, Go Further (ir más allá), sobrevolando la cápsula musicalizada con el tema I Wish I Knew How It Feel To Be Free, de Nina Simone.