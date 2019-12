En Japón se hace de la paciencia un arte. Es el “gaman”, o el beneficio de la perseverancia en tiempos difíciles, lo que en buena parte les permite a los japoneses resistir. Y resurgir. O prevalecer. O imponerse. Entonces no resulta extraño entender la evolución de este país como una analogía de la fábula de la tortuga y la liebre. No serán los primeros en llegar, pero llegan y al hacerlo se proponen ser los mejores. Llevado a la industria automotriz, no hubo nipones entre los diez primeros fabricantes de autos del mundo, pero hoy tienen a la compañía que más vende en el planeta, Toyota, y al modelo más exitoso de la historia, el, Corolla. Tampoco fueron pioneros en construir autos extremadamente veloces, pero en estos días cuentan con su primer hypercar, que romper la barrera de los dos segundos para acelerar a 100 kilómetros.