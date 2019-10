Los reacomodamientos ocurrieron a partir de malos manejos económicos (casos de Fiat, General Motors o Mitsubishi) o por estrategia, para ganar presencia en mercados potencialmente apetecibles (en su momento América, luego Europa del Este y hoy China). También, movilizados por las necesidades de producto: muchas empresas generalistas se aliaron con las que tenían el mejor know how en 4x4 y viceversa; otras adoptaron nichos (deportivos o exclusivos) que por sí solos no eran rentables.