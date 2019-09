El astro escocés pone en marcha en Ushuaia la tercera etapa de un proyecto que inició en 2004. Lo lleva adelante con su amigo Charlie Boorman, también actor pero inglés y sin el mismo currículum que McGregor. El primero se llamó Long Way Round, o Un largo viaje alrededor (del mundo), en el que unieron Londres con Nueva York viajando de Occidente hacia Oriente. El segundo fue en 2007, cuando partieron desde Escocia y recorrieron África de norte a sur para documentar Long Way Down. Y 12 años más tarde retoman el espíritu aventurero para protagonizar Long Way Up, una suerte de cierre para la trilogía, en la que viajan desde la capital fueguina hasta Quito.