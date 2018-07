Así como arbitra Farfán, no hay sentencias comprobadas ni investigaciones que aprueben las conjeturas que se traman en la magia de este paraje. La teoría más sólida es también la más desalmada. Habla de un espejismo visual que confunde la orientación de la pendiente: como la vegetación abunda y no se distingue el horizonte, el camino no da referencias sobre dónde es abajo y dónde arriba. El campo óptico es engañado por un contexto alterado para el ojo humano.