La Agencia Nacional de Seguridad Vial también retuvo 299 licencias de conducir y 151 vehículos particulares. La principal razón de la retención de las licencias y el secuestros de las unidades fue el consumo de alcohol por valores superiores a los 0,5 gramos en sangre para conductores particulares, más de 0,2 para motociclistas y de cero para los profesionales. La alcoholemia acaparó el 46% del total de las emisiones, por encima de los vehículos no habilitados para circular por faltante de RTO o VTV, una situación que generó discordia en los conductores por desinformación. Las autoridades están facultadas por la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 24.449 a no permitir la circulación de un vehículo que no haya aprobado ni haya sido evaluado su rendimiento, comportamiento o estado general por una planta verificadora. En esta coyuntura, el conductor será considerado un infractor de tránsito, plausible de sanción.