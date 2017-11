Max Lanman fue el creativo y una actriz interpretó el papel de su novia, la protagonista de la narración. Por las calles de Los Ángeles recorre la ciudad, toma café, acaricia a su gato, baila, come. Tal vez no sea la mejor publicidad para vender un auto pero la voz en off apela a otros sentimientos: "Esto, esto no es un auto. Esto eres tú. Es un estilo de vida, una elección. Tu elección. Les presento el Honda Accord modelo 1996, un auto para las personas que tienen la vida resuelta y solamente necesitan una manera para ir a algún lugar. Porque el lujo es un estado mental".