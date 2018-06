"Nosotros chequeamos que lleven el casco puesto y que tengan los papeles correspondientes. Pero eso es acá; apenas se meten en los médanos no hay forma de controlarlos", explicó extraoficialmente a Infobae uno de los inspectores. Contó que, apostados en un área denominada "La Frontera", paró una nena de diez años que no llegaba al pedal, y que los conductores responden con insultos cuando les solicita que usen el casco. Sebastián Manrique, director de Tránsito del Municipio, dijo que la no utilización del casco y la falta de documentación son las principales infracciones que labran y estimó que por día secuestran entre cinco y diez unidades.