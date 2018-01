"Nosotros chequeamos que lleven el casco puesto y que tengan los papeles correspondientes. Pero eso es acá; apenas se meten en los médanos no hay forma de controlarlos", explica extraoficialmente a Infobae uno de los inspectores, quien además apunta a la responsabilidad de los usuarios: "La nena que paramos ayer no llegaba al pedal del freno. Hay otros que les pedís que usen casco y te putean". Muchos conductores sufren lesiones graves o mueren por el golpe que se dan en el pecho con el manubrio. Pero las exigencias no incluyen llevar la pechera protectora. Quien no la tiene no es multado (los castigos por violar alguna norma ascienden a unos 25 mil pesos, más el acarreo).