Una computadora sobre ruedas. Bajo el paraguas de la start up Future Mobility, nació esta marca china de autos cuyo eslogan es "time to be": "es momento de ser". La compañía presentó en la cita de Las Vegas su primer y único modelo: Byton, un SUV eléctrico, como demanda la moda actual en la industria. Su norte es Tesla, la compañía automotriz de Elon Musk que pretende democratizar y aunar en un mismo vehículo la conducción automatizada y la motorización eléctrica. "Es un producto que está hecho a medida para el futuro, que es autónomo y compartido", dijo Daniel Kirchert, presidente y cofundador de Byton con sede en Nanjing. Las previsiones apuntan a 2019, año en el que aspira a ser el automóvil más avanzado de su era.