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Eddy Reynoso revela las virtudes y debilidades de Mbilli, próximo rival de Canelo Álvarez

El tapatío peleará por un título mundial el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita

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Trainer Eddy Reynoso laces up Mexican boxer Canelo Alvarez's gloves before sparring while training for his upcoming trilogy fight with longtime ring rival Gennady Golovkin, in San Diego, California, U.S. August 18, 2022. REUTERS/Kristian Carreon
Eddy Reynoso reveló cuáles son las virtudes y debilidades de Christian Mbilli, inminente rival de Saúl Canelo Álvarez para septiembre de 2026. (REUTERS/Kristian Carreon)

Eddy Reynoso reveló cuáles son las virtudes y debilidades de Christian Mbilli, inminente rival de Saúl Canelo Álvarez para septiembre de 2026. Aunque el combate entre ambos peleadores no se ha hecho oficial, todo apunta a que el francés expondrá su título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de las 168 libras ante el tapatío.

Saúl anunció hace algunas semanas que su regreso al ring será el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, donde peleará por un campeonato mundial. Mientras tanto, el CMB indicó a Mbilli defender su cinturón en la misma fecha en la que regresa el de México.

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Canelo Álvarez volverá a pelar el 12 de septiembre y lo hará por un campeonato mundial (X@Canelo)
Canelo Álvarez volverá a pelar el 12 de septiembre y lo hará por un campeonato mundial (X@Canelo)

Eddy Reynoso revela las virtudes de Mbilli

En entrevista con el periodista Iñaky Arzate, de TUDN, Eddy Reynoso consideró que Christian Mbilli ofreció una pelea intensa en septiembre pasado contra Lester Martínez, y destacó que el peleador mostró fortaleza, un estilo ofensivo y una alta frecuencia de golpes, aunque reconoció que su defensa no era sobresaliente. Reynoso puntualizó que Mbilli tenía buenas combinaciones y se mostraba como un boxeador aguerrido en el ring.

“Es un buen peleador, dio una guerra en septiembre pasado contra Lester Martínez. Creo que tiene fuelle para ir a atacar, tira muchos golpes. No tiene una gran defensa, pero es fuerte, tiene buenas combinaciones y es muy aguerrido”, comentó Reynoso.

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Durante la misma charla, el entrenador también subrayó que Mbilli es el campeón mundial del Consejo y lo ve como el rival más viable para enfrentar a Canelo. Además, señaló que, en este momento, el francés es el nombre que más suena para una posible pelea y expresó su confianza en que el púgil mexicano volvería a coronarse en septiembre, si las circunstancias lo permiten.

“Pues (Mbilli) es el campeón mundial del Consejo ahorita, es el que se ve más viable para pelear con Canelo. Creo que es el que está sonando más y en septiembre vamos a volver a coronar al Canelo, si Dios quiere”, finalizó Reynoso.

Christian Mbilli es uno de los posibles rivales de Canelo Álvarez (Instagram: Christian Mbilli)
Christian Mbilli es uno de los posibles rivales de Canelo Álvarez (Instagram: Christian Mbilli)

El retorno de Saúl Álvarez

Canelo reanudará su carrera profesional tras una pausa forzada debido a una intervención quirúrgica en el codo. Su regreso se produce después de haber cedido su título indiscutido de los supermedianos ante Terence Crawford en septiembre del año anterior.

A los 35 años, el púgil originario de Guadalajara, Jalisco, aspira a reconquistar un campeonato mundial, sumando un nuevo capítulo a una trayectoria en la que ha obtenido cinturones en cuatro categorías diferentes. El hecho de haber postergado su retorno, inicialmente previsto para mayo, responde a la recuperación por la cirugía.

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

Actualmente, Álvarez no ostenta ningún cinturón mundial, aunque su récord sigue siendo uno de los más destacados de la actualidad: 63 victorias, de las cuales 39 han sido por nocaut, junto a tres derrotas y dos empates.

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