¿Quiénes son Los Tlacos? historia, líderes y actividades criminales del grupo que asedia y violenta comunidades en la sierra de Guerrero

El "Cártel de la Sierra" es identificado por las autoridades federales como uno de los grupos armados con mayor capacidad operativa en Guerrero. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

La disputa entre Los Tlacos y Los Ardillos volvió a colocar a la sierra y la Montaña baja de Guerrero en el centro de la violencia criminal tras los recientes reportes de ataques armados, desplazamientos forzados y comunidades sitiadas en municipios cercanos a Chilapa.

El gobierno federal confirmó el desplazamiento de decenas de personas en la región y desplegó elementos de la Guardia Nacional, Ejército y la visita personal de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ante el riesgo para la población civil derivado de la confrontación entre ambos grupos criminales.

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La violencia reciente volvió a exhibir el poder regional de Los Tlacos, organización también conocida como el Cártel de la Sierra, identificada desde hace años por autoridades federales como uno de los grupos armados con mayor capacidad operativa en Guerrero.

2009: la caída de Arturo Beltrán Leyva y el reacomodo criminal en Guerrero

La historia de Los Tlacos comenzó a tomar forma tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, ocurrida en diciembre de 2009 durante un operativo de la Marina en Cuernavaca, Morelos.

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La caída del líder criminal aceleró la fragmentación de estructuras del narcotráfico en Guerrero y provocó disputas entre células regionales por corredores estratégicos, rutas de trasiego y zonas de producción de amapola.

Los Tlacos lograron consolidar su presencia en regiones de difícil acceso vinculadas históricamente con cultivos de amapola. (Crédito: The New York Times)

En los años posteriores surgieron múltiples grupos locales armados que comenzaron a disputar territorios serranos y economías ilegales relacionadas con drogas, extorsión, transporte y cobro de cuotas.

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El nacimiento del Cártel de la Sierra en Tlacotepec

Investigaciones periodísticas y reportes de seguridad ubican la consolidación de Los Tlacos alrededor de 2017 en el municipio de Heliodoro Castillo, cuya cabecera es Tlacotepec, región serrana de donde deriva el nombre con el que se identifica al grupo.

La organización también comenzó a ser llamada Cártel de la Sierra debido a su presencia territorial en comunidades serranas y su capacidad de movilización en zonas de difícil acceso.

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De acuerdo con reportes oficiales, Los Tlacos surgieron inicialmente como una estructura vinculada a sistemas de policía comunitaria y autodefensas que operaban en la sierra de Guerrero, bajo el argumento de enfrentar a organizaciones rivales.

Con el paso del tiempo evolucionaron hacia una organización criminal con operaciones propias y control regional.

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Líderes de Los Tlacos

Autoridades federales identificaron como principal líder de la organización a Onésimo Marquina Chapa, alias “El Necho”, considerado durante años uno de los objetivos prioritarios de seguridad en Guerrero.

También fueron señalados otros integrantes de la estructura criminal, entre ellos Javier Marquina Chapa, alias “Barbas”, así como Leonel “N”, alias “La Changa” o “El 80”, identificado como operador regional y jefe de sicarios en municipios como Huitzuco, Cocula y Tepecoacuilco.

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Tres hombres ligados a Los Tlacos fueron detenidos por robo de vehículos en la Autopista del Sol, en noviembre de 2024. (Crédito: Fiscalía de Guerrero)

Conforme expandió presencia territorial, el grupo fortaleció células armadas en distintas regiones de Guerrero y consolidó corredores de operación en municipios serranos, zonas rurales y rutas regionales.

Actividades criminales que fortalecieron al grupo

Reportes de seguridad atribuyen a Los Tlacos actividades relacionadas con producción y trasiego de drogas, narcomenudeo, extorsión, cobro de piso y control de rutas criminales en distintas regiones de Guerrero.

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La organización también fue vinculada con presión sobre comerciantes, transportistas y actividades económicas regionales, además de disputas por corredores utilizados para movilidad de droga y armamento.

Especialistas en seguridad señalaron que el crecimiento del grupo coincidió con el debilitamiento institucional y la expansión de economías criminales en comunidades donde el Estado mantiene limitada presencia operativa.

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Además del narcotráfico, investigaciones periodísticas señalaron que organizaciones criminales en Guerrero también comenzaron a disputar economías vinculadas con minería, tala y producción agrícola.

La guerra contra La Familia Michoacana y Los Ardillos

La expansión de Los Tlacos derivó en enfrentamientos contra La Familia Michoacana y posteriormente contra Los Ardillos, grupos con los que disputa territorios estratégicos en Guerrero.

La confrontación provocó bloqueos carreteros, incendios de vehículos, asesinatos y desplazamientos forzados en distintas regiones de la entidad.

Uno de los episodios más violentos ocurrió en San Miguel Totolapan, donde enfrentamientos entre organizaciones criminales dejaron múltiples personas asesinadas en medio de la disputa territorial.

La violencia también alcanzó Chilpancingo. Durante 2023, transportistas suspendieron actividades y grupos criminales realizaron bloqueos y ataques que paralizaron parcialmente la capital guerrerense.

Tras esos hechos, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció públicamente que Los Tlacos y Los Ardillos mantenían una confrontación activa y contaban con capacidad de movilización en distintas regiones del estado.

Los señalamientos sobre presuntos vínculos políticos y la crisis de gobernabilidad

Además de su expansión armada, Los Tlacos también fueron relacionados en investigaciones periodísticas con presuntas redes de influencia política y control regional en municipios de Guerrero.

Reportes publicados por medios como El País México y Proceso documentaron cómo distintos grupos criminales en Guerrero lograron —durante años— ejercer presión sobre autoridades municipales, transportistas, comerciantes y líderes comunitarios en regiones donde el Estado perdió capacidad operativa.

Uno de los episodios que exhibió públicamente esa crisis ocurrió en julio de 2023, cuando bloqueos, ataques e incendios paralizaron parcialmente Chilpancingo. Durante aquella jornada, transportistas y civiles denunciaron presiones del crimen organizado mientras autoridades estatales y federales desplegaron operativos en distintos puntos de la capital.

Investigaciones periodísticas posteriores señalaron que organizaciones criminales en Guerrero no sólo disputaban rutas de narcotráfico, sino también actividades económicas locales, transporte público y mecanismos de presión política en municipios serranos y de la zona centro.

Además, se documentaron denuncias sobre presuntas relaciones entre actores políticos locales y grupos criminales, aunque las autoridades no han acreditado judicialmente vínculos directos entre funcionarios y Los Tlacos.

Propaganda criminal y control comunitario

En distintos momentos han circulado videos y fotografías donde presuntos integrantes de Los Tlacos aparecieron portando armas de alto calibre, vehículos blindados y equipo táctico mientras se identificaban como integrantes del Cártel de la Sierra.

La organización también fue relacionada con estrategias de control social en comunidades serranas. Material difundido en redes sociales mostró convoyes de hombres armados repartiendo juguetes y regalos durante celebraciones decembrinas en localidades de Guerrero.

Especialistas señalaron que este tipo de acciones forman parte de mecanismos utilizados por organizaciones criminales para fortalecer presencia territorial y generar vínculos con comunidades bajo disputa.