A comienzos de septiembre de 1955, protagonizó una publicidad de la National Highway Traffic Safety Administration en la que sugería tener más cuidado en la conducción. "Take it easy driving", pedía, y concluía que "la vida que puedes salvar podría ser la mía". Semanas después, el 30 de septiembre, James Dean se mató en su Porsche Spyder 550, como si fuese una profecía maligna. Un Ford Tudor conducido por un estudiante se le cruzó en la ruta 41, cerca de localidad de Salinas, en el estado de California. Viajaba junto a Rolf Weutherich, mecánico y amigo. Dean murió camino al War Memorial Hospital. Weutherich se fracturó brazo y clavícula. Y el pequeño bastardo quedó destruido. No así su maldición.