Se Busca Nueva Sede para Juegos Centroamericanos

(ATR) La última esperanza de que El Salvador mantuviera los Juegos Centroamericanos se esfumó y hoy están en el aire.



La reunión emergente (virtual) del Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Centroamericana (Ordeca), el lunes último, confirmó que tras desistir Santa Tecla también declinaba San Salvador que planteaba su realización del 14 al 27 de enero de 2023.





Conflictos actuales entre el gobierno salvadoreño a través del Instituto Nacional de los Deportes (Indes) y el Comité Olimpico Salvadoreño (Coes) no fueron rebasados y Ordeca se ha visto obligada a buscar una nueva sede de forma urgente.Fue esa la conclusión de la reciente reunión de Ordeca con los presidentes de los siete Cons que la integran encabezada por el costarricense Henry Núñez al frente del organismo regional fundado en 1972, con el reconocimiento del COI.Núñez dijo a Around the Rings que se esperaba en próximas horas una carta del Coes con la certificación oficial de la renuncia"Una vez recibida esa carta, abriremos un nuevo proceso para ciudades de Centroamérica."Yo espero que sea un proceso corto y que podamos tomar una decisión lo más pronto posible."Yo espero que hayan por lo menos uno o dos interesados en la sede."Vamos a establecer un plazo máximo para presentar las candidaturas de cuatro meses, de acuerdo a los estatutos"Lo idóneo es que se realicen antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, porque nuestros Juegos sirven de preámbulos clasificatorios."Como mucho los XII Juegos Centroamericanos deben ser realizados a principios de 2023. No hay tiempo para otras fechas. Espero tengamos la posibilidad de hacerlos. No son tan complicados comos unos Juegos más grandes, pero no dejan de tener su dinámica y su coste".Núñez declinó mencionar ciudades que puedan salvar la continuidad de estos Juegos regionales."No ha habido una posición formal de ningún CON por lo que no puedo adelantar ningún criterio" respondió.Los XI Juegos Centroamericanos fueron organizados en Managua, Nicaragua en 2017.La Ordeca está formada por los Comités Olimpicos de Guatemala, El Salvador,Honduras, Panamá, Belice, Costa Rica y Nicaragua.Aunque El Salvador renunció a los XII Juegos Centroamericanos continua centrando su atención en la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y el Gobierno acaba de anunciar la creación del Gabinete Deportivo en apoyo a los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.Este aparato institucional está encabezado por el presidente del Indes, Yamil Bukele. Entre los organismos que lo integran figuran los Ministerios del Turismo, de Justicia y Seguridad Pública, Defensa, Gobernación, Relaciones Exteriores, Cultura y Dirección General de Aduanas.Representantes del Gabinete Deportivo hicieron públicas las fechas del 12 al 27 de mayo de 2023 para la realización de los Juegos donde se esperan unos 5,500 atletas en 34 disciplinas deportivas de 37 paises.Centro Caribe Sports no ha ratificado aún esa fecha.Reportado por Miguel Hernandez .