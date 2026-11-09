Maduro estudia religión y se acerca al judaísmo tras las rejas

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El encarcelado autócrata venezolano estudia textos religiosos y se reúne con diversos miembros del clero, incluido un rabino, mientras espera su juicio. También ha perdido peso.

En menos de un año desde que las fuerzas estadounidenses derrocaron y capturaron al presidente Nicolás Maduro de Venezuela, su país ha trazado un camino vertiginoso, pasando de ser un adversario a convertirse en un protectorado de Estados Unidos.

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Atrapado en una cárcel de Brooklyn, el propio Maduro se ha embarcado en un viaje espiritual. Varias personas familiarizadas con sus circunstancias y experiencias en la cárcel, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar con la prensa, dijeron que el expresidente había estado dedicando su abundante tiempo libre a estudiar textos religiosos y filosóficos.

Maduro, que tiene un interés desde hace mucho tiempo en la espiritualidad, también se ha reunido con capellanes de la prisión, incluidos un sacerdote y un rabino.

Maduro ha dicho públicamente que tiene ascendencia judía. Se ha descrito a sí mismo como descendiente de una comunidad judía sefardí que emigró de las Antillas Neerlandesas a Venezuela en algún momento del siglo pasado. Pero personas cercanas a Maduro dijeron que no había expresado interés en el judaísmo hasta su captura.

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Cuando Maduro era presidente, el país experimentó una escasez masiva de alimentos. Ha sido acusado de ordenar la tortura de detenidos, incluidos ciudadanos estadounidenses, en su intento de aferrarse al poder. Su equipo legal rechazó hacer comentarios para este artículo.

Maduro trató de obtener los votos del electorado de cristianos evangélicos, en rápido crecimiento en Venezuela. Como católico practicante, desarrolló una estrecha relación con un sacerdote que profesaba la ideología socialista. Maduro; su esposa, Cilia Flores; y su sucesora, Delcy Rodríguez, también eran seguidores de un difunto gurú místico indio, Sathya Sai Baba.

Su interés en lo divino parece solo haberse profundizado durante su reclusión en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. La cárcel alberga a unos 1300 reclusos y, durante años, ha estado plagada de problemas, entre ellos la violencia y la escasez de personal.

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Está alojado en una unidad que ha sido hogar de varios prisioneros de alto perfil, incluidos Sean Combs, Sam Bankman-Fried y Luigi Mangione. Maduro pasa la mayor parte de su tiempo leyendo, incluyendo la Biblia y el Corán, dijeron las personas familiarizadas con las circunstancias de Maduro en la cárcel. (The New Yorker ya había reportado sobre la práctica de lectura de la Biblia de Maduro).

Maduro, de 63 años, tiene programado comparecer a juicio el próximo año por acusaciones de facilitar el tráfico de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, entre otros cargos. Su esposa, Flores, de 70 años, fue acusada en la misma imputación.

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Después de años de presionar a Maduro para que dejara el poder, el presidente Donald Trump ordenó al ejército de Estados Unidos que capturara al líder venezolano en una operación el 3 de enero. Soldados de las Fuerzas Especiales volaron a Caracas, la capital de Venezuela, por la noche, neutralizaron a los guardias de Maduro y arrestaron al líder y a su esposa. Ella también está recluida en el centro de detención de Brooklyn, aunque a diferencia de Maduro, está alojada con la población general. Ambos se han declarado no culpables de los cargos en su contra.

No está claro si el interés de Maduro en el judaísmo está impulsado principalmente por intereses espirituales o intelectuales.

Pero la conexión entre la religión y el Estado judío y las élites políticas latinoamericanas no es nada nueva. El presidente de Argentina, Javier Milei, es un asiduo estudiante de la Torá y visita Israel con regularidad. Varios otros líderes latinoamericanos de derecha, incluido el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, han formado estrechos lazos políticos con Israel sin comentar públicamente sobre el judaísmo.

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Estando en la cárcel, Maduro también ha perdido mucho peso, dijeron las personas familiarizadas con su tiempo allí. En los últimos años, estuvo a dieta y, hasta su captura, se adhirió a la llamada dieta Paleo, que busca recrear los patrones de alimentación de la Edad de Piedra.

Pero la deficiente calidad de la comida en la prisión parece haber acelerado su pérdida de peso, dijeron dos personas familiarizadas con sus hábitos alimentarios. El expresidente ha estado notablemente más delgado y se ha quejado de la comida en los últimos meses, agregaron.

La salud de Flores, la ex primera dama venezolana, parece más precaria.

Según documentos judiciales, a Flores, quien se estaba recuperando de una histerectomía cuando fue capturada en enero, se le ha recetado nitroglicerina para dolores en el pecho y ha perdido dos dientes y más de 11 kilos.

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Estuvo en régimen de aislamiento durante tres meses y, tras ser trasladada a la población general, resultó perjudicada por los efectos del gas pimienta utilizado para disolver una pelea entre reclusas.

Su equipo legal cree que pudo haber sufrido un ataque cardíaco leve en julio. Duerme de tres a cuatro horas al día.

Flores reveló la información anterior al solicitar su liberación, una moción que fue denegada por el juez que presidía el caso en ese momento, Alvin K. Hellerstein. El juez falleció a la edad de 92 años el mes pasado, y otra jueza, Analisa Torres, ha asumido el caso.

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Sheelagh McNeill colaboró con la investigación. Mariana Martínez colaboró con la reportería desde Caracas y Santul Nerkar desde Nueva York.

Anatoly Kurmanaev cubre Venezuela para el Times.

Jonah E. Bromwich cubre temas de justicia penal en la región de Nueva York para el Times. Su trabajo se centra en la influencia política y su impacto en el Estado de derecho en los tribunales federales y estatales del área.

Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca y reporta sobre el presidente Trump y su gobierno.

Sheelagh McNeill colaboró con la investigación. Mariana Martínez colaboró con la reportería desde Caracas y Santul Nerkar desde Nueva York.