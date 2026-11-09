Alerta aeropuerto: tarántulas en los calcetines de contrabandistas en Perú

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El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre de Perú dijo que tres personas intentaron llevar más de 3000 tarántulas a Alemania; entre ellas había una especie amenazada.

Funcionarios peruanos dijeron haber descubierto miles de tarántulas escondidas en los calcetines dentro de unas maletas en un aeropuerto de Lima, en un intento de introducirlas de contrabando en Alemania.

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El alijo incluía huevos, crías y adultos. Algunas de las especies de tarántulas identificadas son populares como mascotas exóticas, dijo en un comunicado de prensa el miércoles el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre de Perú.

Las arañas, algunas de las cuales eran de colores vivos, provenían de las diversas geografías peruanas, incluidas la cordillera de los Andes y la selva amazónica. Se encontró al menos una especie protegida.

Las arañas fueron descubiertas luego de que funcionarios detuvieran a dos personas de nacionalidad alemana y una de nacionalidad polaca en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando se registraban en la zona de embarque, dijeron las autoridades.

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El hallazgo de las arañas fue el producto de una "minuciosa operación de inteligencia", dijo el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre, que no especificó cuándo se realizó la incautación. El servicio dijo en redes sociales que había recibido un aviso anónimo que había conducido a la incautación.

Cora Suárez, técnica de la agencia, dijo en el comunicado de prensa que las arañas habían sido halladas en tres maletas.

"Los traficantes hicieron una selección meticulosa para incluir diferentes especies, algunas de las cuales aún no han sido descritas por la ciencia", dijo.

Los funcionarios dijeron que las arañas estaban destinadas a coleccionistas, investigadores y dueños de mascotas.

La unidad de delitos ambientales de la Policía Nacional de Perú detuvo a las tres personas acusadas de contrabando, pero las autoridades no precisaron qué cargos enfrentan ni difundieron sus nombres.

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El Servicio Forestal y de Fauna Silvestre dijo que, según la literatura científica, una de las personas detenidas es una figura reconocida en la investigación sobre tarántulas.

El tráfico ilegal de tarántulas es perjudicial para el equilibrio de los ecosistemas, dijeron los funcionarios peruanos de fauna silvestre.

Las tarántulas ayudan a controlar las plagas al alimentarse de insectos y son indicadores de un hábitat sano. Se encuentran en gran parte de Perú, incluidas la selva amazónica, los bosques secos y en los Andes.

Hay más de 1000 especies de tarántulas, que son peludas y en su mayoría inofensivas para los humanos, aunque algunas pueden causar picaduras dolorosas o desatar nubes de pelos urticantes. El tipo más grande de tarántula, la araña Goliat, puede tener un cuerpo de hasta 12,06 centímetros de largo y una envergadura de patas de hasta 27,94 centímetros.

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Las arañas encontradas en el aeropuerto eran de varias partes del país, incluidas las ciudades de Cajamarca, Cusco y Junín y las regiones de La Libertad y Loreto.

Un video difundido por el servicio mostraba a trabajadores que usaban pequeños palos de madera y las manos enguantadas para pasar las arañas de los calcetines blancos y percudidos a recipientes transparentes.

Hasta el miércoles, las arañas seguían siendo identificadas. Incluyen algunas pertenecientes al género Pamphobeteus y a la especie Thrixopelma lagunas, también conocida como cebra azul peruana.

También había especies aún no descritas por los científicos, del género Antikuna y el género Avicularia, dijeron los funcionarios.

Las arañas del género Avicularia figuran entre los animales más comunes elegidos como mascotas exóticas, según un artículo de 2012 publicado en Frontiers in Microbiology.

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Entre las arañas halladas en el aeropuerto se encontraba la Pamphobeteus antinous --también conocida como tarántula pollito de patas azules de Bolivia, patas azul acero o gran tarántula negra--, una especie de fauna silvestre amenazada y legalmente protegida en Perú.

El Servicio Forestal y de Fauna Silvestre dijo que las arañas serían albergadas en un centro de cría después de ser evaluadas.

Amanda Holpuch cubre noticias de última hora y otros temas.