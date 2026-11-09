Auditoría Superior ofrece reducir sanciones a implicados que colaboren en caso de corrupción del INE

El órgano fiscalizador ofrece reducciones de sanciones a quienes entreguen testimonios, documentos, archivos financieros y mensajes para esclarecer posibles anomalías en adquisiciones públicas realizadas durante varios años por instituciones comiciales. (Foto: Cuartoscuro)

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que, por primera vez, desarrolla investigaciones con la colaboración directa de personas que aportaron información y elementos para acogerse a su Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones. El caso se relaciona con presuntas irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años.

El anuncio se difundió mediante un comunicado y una infografía en la cuenta oficial de la ASF en X (@ASF_Mexico), bajo el título “Caso Grupos empresariales relacionados a organismos electorales”.

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¿Qué informó la ASF sobre los informantes

La Auditoría Superior de la Federación entró en proceso de renovación para el periodo 2026-2034.

De acuerdo con el organismo, el programa está instrumentado conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Las personas que colaboran buscan beneficiarse con una reducción de sanciones a cambio de aportar datos relevantes.

La ASF indicó que esta colaboración ha permitido obtener información de personas que conocen cómo habrían operado las irregularidades. Entre los elementos que, según el comunicado, han sido aportados, se encuentran:

Testimonios y documentos .

Fotografías y videos .

Información financiera y domicilios .

Mensajes de WhatsApp .

Nombres y alias de personas presuntamente involucradas.

La Auditoría precisó que las investigaciones han permitido documentar indicios de que beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses. El comunicado no identifica públicamente a personas, empresas ni organismos específicos.

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Próximos pasos de la investigación

@ASF_Mexico

La ASF señaló que continuará las indagatorias con tres objetivos:

Identificar a todas las personas involucradas.

Rastrear el destino de los recursos.

Lograr que se impongan las sanciones correspondientes.

Hasta el momento, el organismo no ha detallado cuántos informantes participan ni qué beneficios concretos recibirían. Tampoco ha precisado si las pesquisas derivarán en denuncias penales.

Contexto: el caso INE y los organismos electorales

Guadalupe Taddei Zavala permanece frente a un micrófono del Instituto Nacional Electoral. (YouTube / Latinus)

El anuncio se suma a una serie de acciones recientes de la ASF. El 23 de octubre, el órgano fiscalizador informó que contaba con indicios de irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos, según reportó Tiempo. De acuerdo con Expansión, la investigación abarca al INE, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y a empresas, servidores públicos y proveedores que pudieran estar relacionados.

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Medios como Crónica señalaron que la investigación se abrió después de que el diario Reforma revelara presuntas irregularidades en contrataciones del INE. Posteriormente, Guadalupe Taddei Zavala renunció a la presidencia del Instituto. Según Animal Político, la salida ocurrió tras reportes sobre presuntas irregularidades en contrataciones de materiales electorales, en particular las relacionadas con la empresa Cajas Graf y su red de proveedores. Los reportes citados no establecen responsabilidades definitivas.

Zeta Tijuana publicó que las pesquisas de la ASF indican que una de las empresas habría registrado operaciones simuladas y aparece sancionada por el SAT, y que la investigación coincide con la de la Unidad de Inteligencia Financiera, que reportó ilícitos en una red de siete empresas proveedoras del INE y de organismos locales.

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*Información en desrrollo