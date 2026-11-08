En Argentina, el papa León se encuentra con una Iglesia en desacuerdo con Milei

Guardar

Los sacerdotes estaban rezando el padrenuestro durante una protesta antigubernamental cuando comenzó el enfrentamiento con la policía. Mientras un clérigo intentaba atravesar el cordón blindado para alcanzar a un compañero sacerdote que era arrastrado detrás de las líneas policiales, un oficial antidisturbios agarró su túnica blanca.

Jorge Romero, el sacerdote, dijo en una entrevista más tarde, que el gobierno no tiene corazón. Se le sumó el otro sacerdote, Francisco Olveira, conocido como Paco, para añadir que por eso es que ellos tienen que luchar.

PUBLICIDAD

La escena frente al Congreso argentino en Buenos Aires en mayo pasado fue un violento punto crítico de un conflicto prolongado entre un gran segmento de la Iglesia católica y el gobierno del presidente Javier Milei.

La visita del papa León a Argentina, que comienza el domingo, lo colocará en el centro de un tenso enfrentamiento entre el único presidente libertario del mundo, quien ha atacado repetidamente los conceptos de justicia social con los que gran parte del clero argentino está profundamente comprometido.

Pocos esperan que el pontífice, que se reunirá con Milei el domingo por la tarde, se involucre abiertamente en el debate. El predecesor del papa León, Francisco, nunca visitó su país natal, Argentina, una decisión que el clero local ve como un intento de evitar ser arrastrado a "la grieta": la famosa y amarga división política del país.

PUBLICIDAD

El papa León, un estadounidense que ha mostrado una personalidad menos extravagante que Francisco, no tiene el mismo bagaje nacional. Pero aun así, Milei tiene opiniones diametralmente opuestas sobre temas como la inteligencia artificial, y a menudo describe su presidencia como una misión moral, lo que lo sitúa en un territorio tradicionalmente reclamado por la Iglesia.

Milei a menudo ha hablado en términos mesiánicos y bíblicos, se ha presentado a sí mismo como Aarón y a su hermana, Karina, como Moisés, y ha pedido a las "fuerzas del cielo" que lo acompañen. Ha elogiado al capitalismo no solo como eficiente sino como moral, a la vez que rechaza cualquier redistribución de la riqueza como inmoral, y ha dicho que las opiniones políticas opuestas a la suya son violaciones de los Diez Mandamientos.

PUBLICIDAD

Por lo tanto, la Iglesia católica de Argentina ha surgido no solo como defensora de algunos grupos perjudicados por las políticas de Milei, sino como un contrapeso moral a su visión de una sociedad sin reglas.

Marcelo Colombo, el presidente de la conferencia episcopal de Argentina, dijo en una entrevista que no pueden guardar silencio sobre lo que el Señor les pide. Añadió que eso implica asumir la responsabilidad por los vulnerables y no desentenderse de ellos.

La Iglesia católica sigue siendo una institución poderosa en Argentina, a pesar de que su feligresía se ha ido reduciendo, con un 58 por ciento de los adultos identificándose como católicos en una encuesta del Centro de Investigación Pew de 2024.

PUBLICIDAD

Milei, un católico que ha mostrado devoción pública por el judaísmo y simpatías evangélicas, ha expresado entusiasmo por la visita papal. A menudo se presenta a sí mismo como un defensor de las tradiciones judeocristianas y está alineado con la Iglesia en su oposición al aborto.

Pero Milei y los líderes católicos están fundamentalmente en desacuerdo en torno al concepto católico de justicia social.

El concepto, una respuesta del siglo XIX a las marcadas desigualdades de la Revolución Industrial, promovió una distribución justa de la riqueza y posteriormente se incorporó a las enseñanzas de la Iglesia para contrarrestar el individualismo y el capitalismo desenfrenado. En Argentina, está estrechamente asociado con el peronismo, el movimiento populista que hizo de la justicia social una bandera definitoria.

PUBLICIDAD

En su encíclica de 2020 Fratelli Tutti, el papa Francisco defendió la justicia social, la equidad estructural, los derechos laborales, y criticó la teoría económica del laissez faire.

Milei, por el contrario, es un discípulo entusiasta de esa teoría. Ha expresado una fe inquebrantable en la meritocracia del mercado, y ha aborrecido repetidamente la justicia social, llamándola "robo" y "un monstruo horrible y empobrecedor". Una vez describió al papa Francisco como "el representante del maligno en la Tierra" por promoverla.

Eso lo ha puesto en confrontación directa con gran parte de la Iglesia católica de Argentina, donde muchos obispos fueron nombrados por Francisco.

Olveira, que vive en el Asentamiento Esperanza, un asentamiento informal en la provincia de Buenos Aires, dijo que es una visión en el polo totalmente opuesto al mensaje cristiano.

PUBLICIDAD

Milei no respondió a una solicitud de comentarios para este artículo.

Basándose en una larga tradición de clérigos latinoamericanos comprometidos con liberar a las comunidades marginadas de la pobreza y la injusticia, gran parte de la Iglesia argentina sigue profundamente arraigada en el trabajo social de base. En el centro de ese esfuerzo están los "curas villeros", que viven dentro de asentamientos empobrecidos, para administrar comedores populares, centros comunitarios y programas juveniles.

Aunque el presidente Milei ha logrado estabilizar la economía, frenar la inflación descontrolada y reducir la tasa de pobreza, sus profundos recortes de gasto han golpeado a segmentos vulnerables de la sociedad argentina, en particular a los jubilados de bajos ingresos y a las personas con discapacidad.

PUBLICIDAD

Para muchos sacerdotes que trabajan con estos grupos, la visita del papa ha sido una oportunidad para llamar la atención sobre su difícil situación. El mes pasado, el gobierno de Milei apoyó una nueva legislación para restaurar el financiamiento y las protecciones para las personas con discapacidad, después de meses de oponerse ferozmente a medidas similares, un giro inesperado que los analistas vincularon con la visita papal.

En Argentina, está previsto que el papa León visite una prisión y un centro para personas con discapacidades severas y se reúna con trabajadores en una universidad católica, lo que indica su apoyo a los tipos de comunidades recientemente afectadas por las políticas de Milei.

PUBLICIDAD

Romero dijo que el papa no va a marchar con los jubilados ni a recibir gases lacrimógenos como Paco, refiriéndose al padre Olveira, pero el mensaje es el mismo.

Romero y Olveira son parte de los "Curas en la Opción por los Pobres", un grupo abiertamente político que participa en marchas y protestas.

Acusados por los aliados de Milei de estar demasiado alineados con el peronismo, que ahora se encuentra en la oposición política, sacerdotes como ellos responden que simplemente están difundiendo el mensaje de Jesús.

Romero, que vive en Ciudad Oculta, un asentamiento informal en Buenos Aires, y trabaja como obrero de la construcción, dijo que se trata del evangelio. Aunque vestía una túnica blanca durante su enfrentamiento con la policía, es más frecuente verlo con pantalones cortos y una camiseta de Diego Maradona.

Olveira, que vestía una kufiya palestina durante una entrevista reciente en la Isla Maciel, un barrio empobrecido de Buenos Aires donde dirige una fundación, mantiene posturas que lo ubican a la izquierda de las corrientes más liberales de la Iglesia. Ha sido detenido y rociado con gases lacrimógenos repetidamente por la policía durante las protestas, y dijo que seguir a Milei es "un pecado mortal".

No todos los miembros del clero se han opuesto a Milei. Algunos sacerdotes son cercanos al ejército y al gobierno de Argentina, y algunas monjas pasionistas dijeron que lo apoyaban para traer un cambio después de un gobierno peronista que supervisó una inflación desorbitada y al que consideraban corrupto.

Aun así, los altos rangos de la jerarquía católica argentina se han opuesto directamente a algunas de las políticas de Milei.

La conferencia episcopal argentina ha criticado abiertamente sus recortes a los subsidios por discapacidad, y los proyectos de ley que facilitarían a los extranjeros la compra de tierras argentinas. Ha dicho que la retirada del Estado de las zonas más pobres estaba permitiendo la expansión de un "Estado paralelo" liderado por el crimen organizado.

En una homilía este año, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, defendió abiertamente a las personas con discapacidad y a los trabajadores informales, en lo que fue ampliamente interpretado como una respuesta directa a las políticas de Milei.

En la Villa 21, uno de los asentamientos más pobres en Buenos Aires, el padre Lorenzo de Vedia colgó recientemente una pancarta que decía "El papa León es justicia social" fuera de su iglesia. Señaló que en esta época donde, considera, que el mensaje es de individualismo, egoísmo y meritocracia, la Iglesia tiene mucho que decir.

Lucía Cholakian Herrera y Daniel Politi colaboraron con la reportería.

Emma Bubola es una reportera del Times que cubre Argentina. Reside en Buenos Aires.

Lucía Cholakian Herrera y Daniel Politi colaboraron con la reportería.