Colombia y Venezuela, con apoyo de EE. UU., cercan al ELN a ambos lados de la frontera

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Con un gobierno aliado en cada país, Washington tiene una oportunidad poco frecuente para presionar al grupo, que respondió con violencia.

Un grupo rebelde con décadas de existencia lanzó el sábado un ataque letal contra una base militar en Colombia, en el que murieron al menos tres soldados y más de una decena resultaron heridos, dijeron funcionarios colombianos.

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El ataque, perpetrado con drones cargados de explosivos, fue la mayor represalia contra las fuerzas colombianas desde que el nuevo presidente del país asumió el cargo en agosto y declaró una ofensiva total contra los grupos de narcotráfico, dijeron expertos.

Funcionarios responsabilizaron al Ejército de Liberación Nacional, más conocido por sus siglas, ELN. El ataque ocurrió en Santa Rosa del Sur, una localidad a unos 160 kilómetros de la frontera con Venezuela, en el norte de Colombia.

Estados Unidos ha estado ayudando a Colombia y a Venezuela a combatir al ELN. El 30 de octubre, las fuerzas estadounidenses apoyaron al Ejército venezolano en un ataque con drones contra el grupo en Venezuela, proporcionando inteligencia y drones.

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El ELN es el grupo rebelde de izquierda más antiguo que sobrevive en Colombia y un conocido traficante de cocaína que controla territorio tanto en Colombia como en Venezuela.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, denunció el ataque a la base militar, que se produjo al día siguiente de que las autoridades arrestaran en la zona a un líder del ELN experto en finanzas ilícitas, conocido como Carrito. El presidente prometió seguir cazando a los traficantes.

"¡No vamos a retroceder ni un milímetro!", dijo en un mensaje en redes sociales la noche del sábado. Más tarde publicó las fotos de los tres soldados fallecidos.

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De la Espriella también culpó al ELN de las amenazas de bomba contra los medios de comunicación colombianos. El sábado, empleados de Caracol, una importante cadena de radiodifusión, evacuaron su sede en Bogotá.

Durante décadas, grupos colombianos, incluido el ELN, han atacado la infraestructura energética y objetivos civiles en respuesta a los ataques de las fuerzas militares.

Hasta hace poco, las autoridades colombianas actuaban en gran medida por su cuenta al combatir al ELN. Dijeron que no podían derrotar al grupo porque sus combatientes huían con frecuencia a Venezuela, donde los funcionarios permitían que operara abiertamente.

En una visita a Colombia en septiembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a los periodistas que ya no se debería permitir al ELN operar "con impunidad" en Venezuela, y dijo que el tema se había planteado a la líder interina del país, Delcy Rodríguez.

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El ataque conjunto contra el ELN el 30 de octubre, que tuvo lugar en la región venezolana de Apure, cerca de la frontera con Colombia, mató a unas dos decenas de personas, según Fundaredes, un grupo venezolano de derechos humanos que alertó al público sobre el ataque después de hablar con sobrevivientes y residentes locales.

No estaba claro si el ataque tenía como objetivo a la dirigencia del ELN. Los funcionarios en Venezuela no respondieron a las preguntas.

Alrededor del momento del ataque en Venezuela, De la Espriella desplegó tropas y oficiales de policía en la frontera de Colombia con Venezuela.

Al anunciar la operación, De la Espriella dijo que las tropas tenían órdenes de neutralizar a los líderes de los grupos armados.

En una visita a la ciudad fronteriza de Cúcuta la semana pasada, el presidente también anunció un plan para erigir barreras e infraestructura de vigilancia en los cruces ilegales a lo largo de la frontera de 2253 kilómetros.

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Expertos en seguridad dijeron que la estrategia parecía consistir en atacar al ELN a la vez en ambos lados de la frontera y en fortificarla para impedir que los combatientes huyan.

Las medidas plantearon de inmediato la posibilidad de represalias por parte del ELN en las zonas fronterizas que durante mucho tiempo han sido su bastión, dijeron los expertos.

Además del ataque con drones del sábado, el ELN secuestró la semana pasada a una subteniente del cuerpo de inteligencia de élite del ejército colombiano, María Camila Pantoja Hernández, en el departamento fronterizo de Arauca.

El Frente de Guerra Oriental del ELN se atribuyó la responsabilidad en un mensaje de video. Un combatiente enmascarado dijo que la subteniente Pantoja "se encuentra bien".

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El ELN, que tiene unos 6000 combatientes, es una federación de frentes separados y no un único grupo con un solo líder.

Los episodios han puesto al país en vilo.

Los analistas dicen que, para Estados Unidos, contar con líderes aliados en Colombia y Venezuela ha representado una oportunidad poco común para presionar al ELN en ambos lados de la frontera.

Hace apenas un año, un esfuerzo así habría sido impensable: Nicolás Maduro, enemigo declarado de Estados Unidos --y, según funcionarios estadounidenses, aliado del ELN--, seguía siendo el presidente de Venezuela.

En Colombia, el presidente de izquierda, Gustavo Petro, había denunciado los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones de acusados de narcotráfico, incluido el ELN, como un "asesinato".

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Ahora, Estados Unidos cuenta con dos gobiernos dispuestos a cooperar.

Estados Unidos ha enviado equipos, incluidos drones MQ-9 Reaper y cientos de soldados, para entrenar con las fuerzas colombianas. Los funcionarios colombianos dicen que las agencias de inteligencia estadounidenses también están ayudando a perseguir a los grupos armados y a sus líderes.

En su reunión de septiembre con De la Espriella, Rubio dejó en claro que desmantelar a los grupos era una prioridad para el gobierno de Donald Trump.

De la Espriella se ha mostrado firme en esa misión, incluso frente a la violencia de represalia. En su mensaje en redes sociales el sábado, emitió una amenaza explícita.

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"Por cada atentado, un bombardeo", dijo.

Simón Posada colaboró con reportería desde Bogotá e Isayen Herrera desde Caracas.

Annie Correal es corresponsal en Latinoamérica para el Times.

Simón Posada colaboró con reportería desde Bogotá e Isayen Herrera desde Caracas.