Esto es lo que necesitan Cruz Azul, América y Chivas para quedar como líderes del torneo Apertura 2026

Cruz Azul, América y Chivas se jugarán el liderato del Torneo Apertura 2026 en la última jornada, y a continuación te decimos qué combinaciones necesitan para terminar en la cima.
Tras 16 jornadas, Cruz Azul se ubica en la cima con 32 puntos después de imponerse a Tigres en el Volcán. América y Chivas lo siguen con 30 unidades, tras igualar en sus respectivos partidos.
PUBLICIDAD
¿Qué combinaciones necesitan Cruz Azul, América y Chivas para quedar como lideres del Apertura 2026?
Cruz Azul asegurará el liderato del Apertura 2026 si vence a Chivas en la última jornada. Un triunfo dejaría al conjunto cementero con 35 puntos, una cifra inalcanzable para América y Guadalajara.
El empate también le podría dar el primer lugar al equipo que dirige Joel Huiqui, pero solo si América pierde o divide puntos en su último partido del torneo regular.
Por su parte, América necesita ganar para asegurar el liderato y que La Máquina no sume en el partido contra Chivas. Además de sumar 3 puntos, un empate entre celestes y rojiblancos le daría el primer lugar al conjunto de Coapa ya que cuenta con mejor diferencia de goles.
PUBLICIDAD
Chivas está obligado a vencer a Cruz Azul si pretende terminar en el primer puesto. Un triunfo llevaría al equipo tapatío a 33 puntos, pero también requerirá que América empate o pierda su último encuentro: si las Águilas ganan, conservarán el liderato por su mejor diferencia de goles.
Tabla de posiciones
- Cruz Azul — 32 puntos
- América — 30 puntos
- Guadalajara — 30 puntos
- Toluca — 27 puntos
- Atlas — 27 puntos
- Santos — 25 puntos
- León — 23 puntos
- Pachuca — 22 puntos
- Tijuana — 22 puntos
- Monterrey — 21 puntos*
- Pumas — 21 puntos
- Querétaro — 20 puntos*
- Puebla — 19 puntos
- Atlético San Luis — 19 puntos
- Tigres — 15 puntos
- Atlante — 14 puntos
- Necaxa — 13 puntos
- FC Juárez — 11 puntos
Cruz Azul y Chivas disputarán el liderato frente a frente, mientras que América intentará alcanzarlo ante Tigres
Cruz Azul llega tras vencer 3-2 a Tigres el sábado pasado en el Estadio Universitario. El resultado coloca al equipo en la cima y extiende su racha a siete partidos sin perder, con cinco triunfos consecutivos.
Chivas empató 1-1 con León el pasado 8 de noviembre y deja escapar la posibilidad de llegar a la última fecha en la cima. El Rebaño recibe a Cruz Azul este domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas en el Estadio Akron.
PUBLICIDAD
Finalmente, América empató 2-2 con Pumas en el Clásico Capitalino durante la Jornada 16 y cae al segundo puesto por diferencia de goles. Las Águilas enfrentan a Tigres este sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Universitario.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD