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Esto es lo que necesitan Cruz Azul, América y Chivas para quedar como líderes del torneo Apertura 2026

Cruz Azul se ubica en la cima con 32 puntos después de imponerse a Tigres en el Volcán

Cruz Azul, América y Chivas se jugarán el liderato del Torneo Apertura 2026 en la última jornada (Especial)
Cruz Azul, América y Chivas se jugarán el liderato del Torneo Apertura 2026 en la última jornada (Especial)
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Cruz Azul, América y Chivas se jugarán el liderato del Torneo Apertura 2026 en la última jornada, y a continuación te decimos qué combinaciones necesitan para terminar en la cima.

Tras 16 jornadas, Cruz Azul se ubica en la cima con 32 puntos después de imponerse a Tigres en el Volcán. América y Chivas lo siguen con 30 unidades, tras igualar en sus respectivos partidos.

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Un futbolista con tatuajes en el brazo izquierdo viste una camiseta blanca y azul en un estadio iluminado.
El argentino marcó su primera diana del Apertura 2026 en el triunfo de los celestes (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué combinaciones necesitan Cruz Azul, América y Chivas para quedar como lideres del Apertura 2026?

Cruz Azul asegurará el liderato del Apertura 2026 si vence a Chivas en la última jornada. Un triunfo dejaría al conjunto cementero con 35 puntos, una cifra inalcanzable para América y Guadalajara.

El empate también le podría dar el primer lugar al equipo que dirige Joel Huiqui, pero solo si América pierde o divide puntos en su último partido del torneo regular.

Por su parte, América necesita ganar para asegurar el liderato y que La Máquina no sume en el partido contra Chivas. Además de sumar 3 puntos, un empate entre celestes y rojiblancos le daría el primer lugar al conjunto de Coapa ya que cuenta con mejor diferencia de goles.

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Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v America - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - November 7, 2026 America's Henry Martin celebrates scoring their second goal REUTERS/Luis Cortes
Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v America - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - November 7, 2026 America's Henry Martin celebrates scoring their second goal REUTERS/Luis Cortes

Chivas está obligado a vencer a Cruz Azul si pretende terminar en el primer puesto. Un triunfo llevaría al equipo tapatío a 33 puntos, pero también requerirá que América empate o pierda su último encuentro: si las Águilas ganan, conservarán el liderato por su mejor diferencia de goles.

Tabla de posiciones

  1. Cruz Azul — 32 puntos
  2. América — 30 puntos
  3. Guadalajara — 30 puntos
  4. Toluca — 27 puntos
  5. Atlas — 27 puntos
  6. Santos — 25 puntos
  7. León — 23 puntos
  8. Pachuca — 22 puntos
  9. Tijuana — 22 puntos
  10. Monterrey — 21 puntos*
  11. Pumas — 21 puntos
  12. Querétaro — 20 puntos*
  13. Puebla — 19 puntos
  14. Atlético San Luis — 19 puntos
  15. Tigres — 15 puntos
  16. Atlante — 14 puntos
  17. Necaxa — 13 puntos
  18. FC Juárez — 11 puntos
Cruz Azul se impuso ante Tigres y se quedó con el liderato al llegar a 32 puntos, mientras que los empates de América y Chivas los dejaron como segundo y tercero respectivamente con 30 unidades (captura de pantalla)
Cruz Azul se impuso ante Tigres y se quedó con el liderato al llegar a 32 puntos, mientras que los empates de América y Chivas los dejaron como segundo y tercero respectivamente con 30 unidades (captura de pantalla)

Cruz Azul y Chivas disputarán el liderato frente a frente, mientras que América intentará alcanzarlo ante Tigres

Cruz Azul llega tras vencer 3-2 a Tigres el sábado pasado en el Estadio Universitario. El resultado coloca al equipo en la cima y extiende su racha a siete partidos sin perder, con cinco triunfos consecutivos.

Chivas empató 1-1 con León el pasado 8 de noviembre y deja escapar la posibilidad de llegar a la última fecha en la cima. El Rebaño recibe a Cruz Azul este domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas en el Estadio Akron.

El Rebaño Sagrado lo va perdiendo 0-1. (@Chivas)
El Rebaño Sagrado lo va perdiendo 0-1. (@Chivas)

Finalmente, América empató 2-2 con Pumas en el Clásico Capitalino durante la Jornada 16 y cae al segundo puesto por diferencia de goles. Las Águilas enfrentan a Tigres este sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Universitario.

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