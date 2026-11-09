Perú

La Tinka: los números ganadores y los resultados del sorteo del domingo 8 de noviembre

El juego de lotería más popular del país puso en juego un impactante pozo de más de 10 millones de soles. Conozca las bolillas que salieron y qué pasó con el premio mayor

Miles de hogares peruanos siguieron la transmisión en vivo por América Televisión. Tras revelarse las esferas de la suerte, un solo participante se llevó una importante suma de dinero. América TV/ La Tinka.
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La Tinka. El fervor por convertirse en millonario volvió a encender las pantallas y los dispositivos de miles de hogares peruanos la noche de este domingo 8 de noviembre. El tradicional sorteo de La Tinka congregó la expectativa general al poner en juego un robusto Pozo Millonario de S/ 10,063,918.

Aunque la ilusión de un nuevo magnate nacional se sintió a flor de piel durante la transmisión oficial, las seis bolillas principales volvieron a esquivar la jugada perfecta de los participantes. Sin embargo, la fortuna no se fue con las manos vacías: la modalidad del Sí o Sí repartió un importante premio en efectivo a lo largo y ancho del país.

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LA TINKA: los números ganadores y los resultados del sorteo del domingo 8 de noviembre. Captura: La web Tinka.
LA TINKA: los números ganadores y los resultados del sorteo del domingo 8 de noviembre. Captura: La web Tinka.

Pasadas las 22:50 horas, bajo la atenta mirada de un notario público y la conducción en vivo a través de la señal de América Televisión, la urna principal comenzó a girar para extraer los números de la suerte. Una a una, las esferas determinaron la suerte de la jornada. La combinación oficial de números ganadores quedó conformada por el 39, 49, 32, 22, 35 y 17. Tras el procesamiento de los boletos validados a nivel nacional, los voceros oficiales confirmaron que no se registró ningún boleto con los seis aciertos requeridos para reventar el premio mayor.

En la modalidad de la Boliyapa, la esfera extraída fue el 25. Aunque no se reportaron ganadores con los 5 aciertos más la boliyapa, se registraron 7 ganadores con 5 aciertos simples. En cuanto al Sí o Sí, la bolilla ganadora fue la 36, dejando a un afortunado que se llevó el premio completo de esta categoría de S/ 50,000.

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LA TINKA: los números ganadores y los resultados del sorteo del domingo 8 de noviembre. Captura: La web Tinka.
LA TINKA: los números ganadores y los resultados del sorteo del domingo 8 de noviembre. Captura: La web Tinka.

Debido a que el premio mayor se resistió a salir, el monto acumulado experimentó una notable subida. La web de La Tinka informó que para el siguiente sorteo, programado para el miércoles 11 de noviembre, el Pozo Millonario ascenderá a la espectacular cifra de S/ 10,508,757.

Para aquellos ciudadanos que lograron raspar algún premio en este sorteo del domingo, la empresa recordó la importancia de los plazos legales establecidos para el cobro de las ganancias. Según las directrices institucionales vigentes, los ganadores disponen de un periodo máximo de 180 días calendario contados desde el día posterior a la realización de la jugada para hacer efectivo su dinero. Pasado este tiempo, los montos no reclamados son destinados a la Sociedad de Beneficencia, perdiendo todo derecho de cobro.

LA TINKA: los números ganadores y los resultados del sorteo del domingo 8 de noviembre. Captura: La web Tinka.
LA TINKA: los números ganadores y los resultados del sorteo del domingo 8 de noviembre. Captura: La web Tinka.

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