EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy lunes 09 de noviembre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar acerca de la respuesta que le dio Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), tras acusarlo de ser el responsable del fraude electoral. También podría mencionar el evento de moda de México Monumental realizado en la catedral de Puebla. Asimismo, de la detención del R2 en, presunto cabecilla de la célula criminal “Los Rs”, célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, la agenda de la presidenta está sujeta a cambios.