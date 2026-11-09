Quién fue el noveno eliminado de La Granja VIP 2026

El reality suma un noveno expulsado luego de una gala que arrancó con la salida voluntaria de Natalia Alcocer. (Foto: TV Azteca)

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La novena gala de eliminación de La Granja VIP 2026 dejó un giro que nadie anticipaba: antes de que se definiera al participante expulsado por el voto del público, Natalia Alcocer abandonó el reality por decisión propia, con el fin de proteger su salud mental. La producción decidió continuar con el proceso de votación pese a ese movimiento imprevisto.

La transmisión arrancó ya con cinco Granjeros en la placa de nominados: Mario “Mono” Osuna, Kevyn “Bicolor” Contreras, Fernando Lozada, Natalia Alcocer e Ivonne Montero. Osuna llegó señalado por un incidente con ‘Tlacoyo’, el perro que acompaña a los participantes dentro de la casa, mientras que Contreras y Lozada quedaron expuestos tras la llamada “doble traición” ocurrida días antes.

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Durante la gala, Contreras obtuvo el poder del Huevo Dorado y lo usó para modificar fichas clave con la intención de rescatar a Lozada de la placa. La maniobra generó tensión inmediata entre los concursantes y provocó el enojo y el llanto de Daniela “Bebeshita”, quien reaccionó con fuerza ante la jugada de su compañero.

Con la salida voluntaria de Natalia Alcocer confirmada, la decisión final quedó entre Ivonne Montero y Fernando Lozada. Los conductores anunciaron a los salvados uno por uno hasta reducir la tensión a esos dos nombres, y el voto del público terminó por definir a Lozada como el noveno eliminado oficial de la temporada.

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Natalia Alcocer abandonó La Granja VIP por decisión propia.

Al conocerse el resultado, Lozada tuvo que entregar su sombrero, gesto que dentro del formato confirma de manera simbólica la salida definitiva de un participante. Con esta eliminación, el reality redujo una vez más el número de concursantes activos en su camino hacia la recta final.

Pese a que su salida no generó un impacto generalizado entre el resto de los Granjeros, destaca la cercanía construida entre Lozada y Mario “Mono” Osuna, quienes forjaron una amistad durante las semanas de encierro.

Con este noveno lugar, la lista de eliminados de La Granja VIP 2026 suma ya nueve nombres desde el arranque de la temporada: Abigail Pak “la Coreañera”, María Karunna, Carlos Trejo, Kenny Avilés, Pascal Nadaud, Pimpinela Escarlata, Azalia Ojeda, Pablo Montero y ahora Fernando Lozada. Mónica Escobedo, por su parte, dejó el programa de forma distinta, tras ser expulsada por agredir a Niurka Marcos durante una dinámica.

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Como parte de la dinámica del programa, cada participante eliminado debe dejar por escrito el nombre de un compañero o compañera que queda automáticamente nominado para la semana siguiente. Esta disposición, conocida como “Legado”, se deposita en un sobre sellado que permanece cerrado hasta la siguiente transmisión.

Fernando Lozada entrega su sombrero y se convierte en el noveno expulsado del reality. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Lozada cumplió con este requisito antes de retirarse del set, aunque el nombre que escribió no fue revelado durante la misma gala de su eliminación. De acuerdo con el funcionamiento habitual del formato, esa información se dará a conocer en la Gala de este lunes 9 de noviembre.

Estos son los granjeros que continúan en la competencia

Ivonne Montero — Actriz y cantante Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina Manelyk González — Influencer y personalidad de realities Kunno — Creador de contenido y tiktoker Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora Rafael Mercadante — Conductor y actor Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante