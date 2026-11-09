México

Quién fue el noveno eliminado de La Granja VIP 2026

El reality suma un noveno expulsado luego de una gala que arrancó con la salida voluntaria de Natalia Alcocer

Tentativamente, La Granja VIP se estrenaría el último trimestre de 2025.
El reality suma un noveno expulsado luego de una gala que arrancó con la salida voluntaria de Natalia Alcocer. (Foto: TV Azteca)
Guardar

La novena gala de eliminación de La Granja VIP 2026 dejó un giro que nadie anticipaba: antes de que se definiera al participante expulsado por el voto del público, Natalia Alcocer abandonó el reality por decisión propia, con el fin de proteger su salud mental. La producción decidió continuar con el proceso de votación pese a ese movimiento imprevisto.

La transmisión arrancó ya con cinco Granjeros en la placa de nominados: Mario “Mono” Osuna, Kevyn “Bicolor” Contreras, Fernando Lozada, Natalia Alcocer e Ivonne Montero. Osuna llegó señalado por un incidente con ‘Tlacoyo’, el perro que acompaña a los participantes dentro de la casa, mientras que Contreras y Lozada quedaron expuestos tras la llamada “doble traición” ocurrida días antes.

PUBLICIDAD

Durante la gala, Contreras obtuvo el poder del Huevo Dorado y lo usó para modificar fichas clave con la intención de rescatar a Lozada de la placa. La maniobra generó tensión inmediata entre los concursantes y provocó el enojo y el llanto de Daniela “Bebeshita”, quien reaccionó con fuerza ante la jugada de su compañero.

Con la salida voluntaria de Natalia Alcocer confirmada, la decisión final quedó entre Ivonne Montero y Fernando Lozada. Los conductores anunciaron a los salvados uno por uno hasta reducir la tensión a esos dos nombres, y el voto del público terminó por definir a Lozada como el noveno eliminado oficial de la temporada.

PUBLICIDAD

Natalia Alcocer viste un top oscuro con cadenas frente a un panel decorado con manchas de vaca
Natalia Alcocer abandonó La Granja VIP por decisión propia.

Al conocerse el resultado, Lozada tuvo que entregar su sombrero, gesto que dentro del formato confirma de manera simbólica la salida definitiva de un participante. Con esta eliminación, el reality redujo una vez más el número de concursantes activos en su camino hacia la recta final.

Pese a que su salida no generó un impacto generalizado entre el resto de los Granjeros, destaca la cercanía construida entre Lozada y Mario “Mono” Osuna, quienes forjaron una amistad durante las semanas de encierro.

Con este noveno lugar, la lista de eliminados de La Granja VIP 2026 suma ya nueve nombres desde el arranque de la temporada: Abigail Pak “la Coreañera”, María Karunna, Carlos Trejo, Kenny Avilés, Pascal Nadaud, Pimpinela Escarlata, Azalia Ojeda, Pablo Montero y ahora Fernando Lozada. Mónica Escobedo, por su parte, dejó el programa de forma distinta, tras ser expulsada por agredir a Niurka Marcos durante una dinámica.

Como parte de la dinámica del programa, cada participante eliminado debe dejar por escrito el nombre de un compañero o compañera que queda automáticamente nominado para la semana siguiente. Esta disposición, conocida como “Legado”, se deposita en un sobre sellado que permanece cerrado hasta la siguiente transmisión.

La Granja VIP
Fernando Lozada entrega su sombrero y se convierte en el noveno expulsado del reality. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Lozada cumplió con este requisito antes de retirarse del set, aunque el nombre que escribió no fue revelado durante la misma gala de su eliminación. De acuerdo con el funcionamiento habitual del formato, esa información se dará a conocer en la Gala de este lunes 9 de noviembre.

Estos son los granjeros que continúan en la competencia

  1. Ivonne Montero — Actriz y cantante
  2. Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina
  3. Manelyk González — Influencer y personalidad de realities
  4. Kunno — Creador de contenido y tiktoker
  5. Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora
  6. Rafael Mercadante — Conductor y actor
  7. Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante
  8. Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX
  9. Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante

Temas Relacionados

La Granja VIPLa Granja VIP 2026Fernando Lozadamexico-noticiasmexico-entretenimientoÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 9 de noviembre en Culiacán Rosales

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Clima: las temperaturas que predominarán este 9 de noviembre en Culiacán Rosales

Santiago Ixcuintla: el pronóstico del clima para este 9 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Santiago Ixcuintla: el pronóstico del clima para este 9 de noviembre

Clima: las temperaturas que predominarán este 9 de noviembre en Bahía de Banderas

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Clima: las temperaturas que predominarán este 9 de noviembre en Bahía de Banderas

Pepe Aguilar sale en defensa de Ángela y pide que el público la reciba con cariño: “Las redes se han encargado de ensuciarla”

El patriarca de la dinastía Aguilar pidió respeto hacia su hija frente a miles de asistentes

Pepe Aguilar sale en defensa de Ángela y pide que el público la reciba con cariño: “Las redes se han encargado de ensuciarla”

Pronóstico del clima en Ecatepec este 9 de noviembre: temperatura, lluvias y viento

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Pronóstico del clima en Ecatepec este 9 de noviembre: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de noviembre: Harfuch recuerda a Milton Morales y a elementos de seguridad asesinados

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de noviembre: Harfuch recuerda a Milton Morales y a elementos de seguridad asesinados

De proteger a Ryan Wedding a ser señalado por el asesinato de Milton Morales: así fue la caída El General, líder del Cártel Nuevo Imperio

Van a juicio cuatro sujetos tras ser arrestados en Sonora con armas, cientos de cartuchos y lanzagranadas

DEA aplaude a México la captura de Rafael Álvarez Ayala, alias el "R2", operador clave del CJNG

Tras enfrentamiento, detienen en Jalisco a Rafael Álvarez Ayala, alias “el R2”, cabecilla de “Los Rs” del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Pepe Aguilar sale en defensa de Ángela y pide que el público la reciba con cariño: “Las redes se han encargado de ensuciarla”

Pepe Aguilar sale en defensa de Ángela y pide que el público la reciba con cariño: “Las redes se han encargado de ensuciarla”

Majo Aguilar defiende a su primo Leonardo tras críticas por poca gente en su concierto

Kenia Os descarta operarse en diciembre tras segunda opinión en México: “Para ellos es un negocio”

Gloria Trevi y Cristian Castro, los artistas que Poncho de Nigris busca para Ring Royale 2

Qué pasó con Natalia Alcocer: la razón por la que pidió su salida de La Granja VIP 2026

DEPORTES

Henry Martín y su dura crítica a César Arturo Ramos en el partido entre América y Pumas: “Estamos cansados también”

Henry Martín y su dura crítica a César Arturo Ramos en el partido entre América y Pumas: “Estamos cansados también”

Paulo Strehlke finaliza en el Top 6 del Mundial de Natación de Aguas Abiertas celebrado en Cancún

Checo Pérez finaliza en el lugar 18 dentro del Gran Premio de Brasil

Mateo Chávez anota gol y brilla con el AZ Alkmaar en la Eredivisie

NBA ve en el mercado mexicano una oportunidad inmejorable para expandirse internacionalmente