Colombia

Ejército aclaró qué pasó con los honores militares y los trámites para la familia del soldado Germán Mora

La Tercera División aseguró que mantiene contacto con los seres queridos del uniformado y explicó cómo será el acompañamiento en los procedimientos relacionados con seguros y prestaciones

El soldado Germán Andrés Mora Cubillos murió durante una operación militar contra la estructura Jaime Martínez en Timba, Valle del Cauca. - crédito @Ejercito_Div3/X
El soldado Germán Andrés Mora Cubillos murió durante una operación militar contra la estructura Jaime Martínez en Timba, Valle del Cauca. - crédito @Ejercito_Div3/X
Guardar

El Ejército Nacional aclaró los procedimientos adelantados tras la muerte del soldado profesional Germán Andrés Mora Cubillos, quien perdió la vida durante una operación militar contra la estructura Jaime Martínez en el sector de Timba, Valle del Cauca.

A través de un comunicado, la Tercera División respondió a los mensajes y cuestionamientos que circularon en redes sociales sobre los protocolos de la institución y aseguró que desde el momento en que conoció el fallecimiento del uniformado estableció contacto con su esposa y demás familiares.

PUBLICIDAD

Uno de los aspectos que precisó fue la realización de los honores militares. Según informó la unidad, los actos correspondientes se llevaron a cabo durante la tarde del domingo 8 de noviembre en Cali, Valle del Cauca. Posteriormente, el cuerpo del soldado fue trasladado hacia Neiva, Huila, para continuar con las honras fúnebres que determine su familia.

La institución también se refirió a los trámites relacionados con seguros, prestaciones y otros asuntos jurídicos y administrativos derivados de la muerte del uniformado.

Ejército explicó cómo ha acompañado a la familia de Germán Mora

En el primer punto de su pronunciamiento, la Tercera División aseguró que activó los protocolos institucionales desde que recibió la noticia del fallecimiento y que tomó contacto con la esposa y los demás familiares del soldado.

PUBLICIDAD

Además, afirmó que los mandos de la institución han mantenido comunicación con sus seres queridos para brindarles orientación y acompañamiento durante los procedimientos correspondientes.

Durante estos días, sus familiares y seres queridos han recibido acompañamiento permanente por parte del Ejército Nacional”, señaló la unidad militar.

La institución agregó que ha realizado seguimiento a las actuaciones derivadas de la muerte del uniformado y reiteró su disposición de continuar acompañando a sus allegados durante el proceso.

El Ejército se pronunció sobre los honores militares, el acompañamiento a la familia y los trámites derivados del fallecimiento del uniformado. - crédito @Ejercito_Div3/X
El Ejército se pronunció sobre los honores militares, el acompañamiento a la familia y los trámites derivados del fallecimiento del uniformado. - crédito @Ejercito_Div3/X

¿Qué dijo el Ejército sobre los honores militares?

La Tercera División confirmó que los honores militares a Germán Andrés Mora Cubillos se realizaron en Cali durante la tarde del domingo 8 de noviembre.

Después de estos actos, el cuerpo fue trasladado a Neiva, departamento del Huila, para continuar con las honras fúnebres que determine la familia.

En su comunicado, el Ejército indicó que permanecerá al lado de sus seres queridos durante este procedimiento y reiteró su reconocimiento al soldado, quien murió en cumplimiento del deber durante la operación militar en Timba.

Ejército aclaró qué pasará con los seguros y las prestaciones

Otro de los asuntos abordados por la institución fue el relacionado con los trámites económicos, jurídicos y administrativos que corresponden tras el fallecimiento del uniformado.

Al respecto, la Tercera División señaló que el Ejército dispondrá de los mecanismos institucionales necesarios para que los procedimientos relacionados con seguros y prestaciones se adelanten conforme a la ley.

La unidad también precisó que las actuaciones deberán tener en cuenta las disposiciones que el soldado hubiera dejado en vida.

“Frente a los asuntos relacionados con seguros, prestaciones y demás trámites de carácter jurídico y administrativo, el Ejército Nacional dispondrá de los mecanismos institucionales correspondientes para que cada actuación se adelante conforme a la ley y a las disposiciones que haya dejado nuestro soldado en vida”, indicó.

Sin embargo, el comunicado no especificó los montos de las prestaciones, los seguros a los que tendría derecho la familia ni los plazos para completar estos procedimientos.

Soldados muertos en Valle del Cauca
Este fue el comunicado del Ejército sobre el operativo que dio con el asesinato de dos soldados en combate - crédito @Ejercito_Div3/X

Así fue la operación militar en la que murió Germán Mora

El soldado profesional murió durante una operación militar desarrollada en Timba, Valle del Cauca, contra integrantes de la estructura Jaime Martínez, al servicio de alias Iván Mordisco.

Según el balance entregado previamente por el Ejército, las operaciones se extendieron durante más de 24 horas y contaron con capacidades especiales de la Tercera División, apoyo de artillería y de la Fuerza Aérea Colombiana, en coordinación con la Policía Nacional.

Durante los enfrentamientos murieron tres presuntos integrantes de esa organización, entre ellos alias ‘Pincher’ y alias ‘Chuzo’. Además, las tropas incautaron armas, municiones, equipos de comunicaciones y material tecnológico.

El operativo también dejó dos soldados profesionales muertos: Germán Andrés Mora Cubillos y John Janer Moreno Guacarí. Otros tres uniformados resultaron heridos y recibieron atención médica en un centro hospitalario de Cali.

El presidente Abelardo de la Espriella también se pronunció sobre los resultados de la operación y destacó la muerte de alias ‘Pincher’, a quien señaló de participar en ataques contra establecimientos comerciales en Cali, la quema de maquinaria de INCAUCA, secuestros y atentados con drones contra instalaciones militares.

El Gobierno informó que dos integrantes de la estructura Jaime Martínez murieron en la ofensiva, mientras fuentes militares reportaron un soldado muerto y tres uniformados heridos. (@ABDELAESPRIELLA / X)
El Gobierno informó que dos integrantes de la estructura Jaime Martínez murieron en la ofensiva, mientras fuentes militares reportaron un soldado muerto y tres uniformados heridos. (@ABDELAESPRIELLA / X)

Por su parte, la esposa de Germán Mora, Mayerly Oyola, contó según Caracol Radio que mantuvo comunicación con él durante los enfrentamientos. Según su relato, el último contacto ocurrió a las 8:33 de la mañana, cuando recibió dos audios en los que el uniformado le informó que su teléfono tenía poca batería y que esperaba que lo sacaran del lugar.

Mora Cubillos tenía 27 años, era oriundo de Aipe, Huila, y llevaba cinco años en el Ejército. Su esposa relató que ambos tenían planes de reencontrarse en enero, cuando él saliera de permiso.

La Tercera División reiteró que continuará acompañando a los familiares del soldado durante las honras fúnebres y los trámites correspondientes a su fallecimiento.

Temas Relacionados

Germán Andrés Mora Cubilloshonores militaresestructura Jaime Martínezseguros militaresEjércitoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Villavicencio este lunes 9 de noviembre

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Villavicencio

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Villavicencio este lunes 9 de noviembre

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del domingo 8 de noviembre

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del domingo 8 de noviembre

El papel de Carlos Oyola en la DNI: habría coordinado hackers y participado en un presunto plan para atacar la Registraduría

Documentos internos de la entidad también lo relacionan con ataques informáticos a bases de datos estatales, la coordinación de activistas digitales y la pérdida de información de un sistema destinado a registrar las operaciones de inteligencia y contrainteligencia

El papel de Carlos Oyola en la DNI: habría coordinado hackers y participado en un presunto plan para atacar la Registraduría

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cartagena este lunes 9 de noviembre

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Cartagena

Infobae

Pico y Placa en Cali: qué carros descansan este 9 de noviembre de 2026

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de auto que se tiene, así como último número de la placa

Pico y Placa en Cali: qué carros descansan este 9 de noviembre de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Hamilton, Manuel Turizo y Zaider se presentaron en el show de medio tiempo de la jornada de la NFL en el estadio Santiago Bernabeu

Hamilton, Manuel Turizo y Zaider se presentaron en el show de medio tiempo de la jornada de la NFL en el estadio Santiago Bernabeu

Quién necesita a Mariah Carey: Jorge Barón reveló cuál es el tema decembrino que descongela la temporada para los colombianos

Nació el hijo de Karina García y Kris R.: la pareja presentó a Kairo con emotivas fotos del parto

Entre caballos, nostalgia y un pastel gigante: así se vivió el cumpleaños de Luis Alfonso en el MedPlus

Valentino Lázaro respalda a Emiro Navarro ante su crisis médica, pero espera verlo en 'Stream Fighters 5'

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, después de la derrota de Millonarios y la victoria de Santa Fe: Deportes Tolima sigue con vida

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, después de la derrota de Millonarios y la victoria de Santa Fe: Deportes Tolima sigue con vida

De las críticas a pedir su ausencia en la selección Colombia: el rol clave de Álvaro Montero para el título de su equipo

Deportes Tolima venció a Millonarios y le dejó en vilo la clasificación a cuadrangulares: Juan Guillermo Cuadrado se estrenó con el gol

En video|Jefferson Lerma en el ojo del huracán: Alexis Mac Allister reveló por qué se encaró con el colombiano

Juan Guillermo Cuadrado marcó su primer gol desde que regresó al fútbol colombiano: fue de tiro libre en Ibagué