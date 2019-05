El 8 de mayo, el museo abrirá una exposición al público que, de manera inevitable, también abrirá heridas. Con el título Auschwitz, no hace mucho, no muy lejos (Auschwitz, Not Long Ago, Not Far Away), esta exhibición contará la historia del campo de exterminio y del Holocausto, con setecientos objetos, la mayoría tomados de Auschwitz, donde 1,1 millones de personas fueron asesinadas; un millón de ellas eran judías. La exposición itinerante, producida en su mayor parte por Musealia, una empresa comercial española, con la cooperación del Museo Estatal Auschwitz-Birkenau, se presentó primero en Madrid durante catorce meses en los cuales asistieron a verla más de 600.000 personas.