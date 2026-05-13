Un informe israelí examina la violencia sexual durante y tras el atentado de Hamás

La investigación describe casos en los que se abusaba de las víctimas delante de sus familiares, o en los que los autores difundían imágenes de una víctima en redes sociales.

Un equipo de investigadores de Israel publicó el martes lo que describió como el informe más completo hasta la fecha sobre la violencia sexual ejercida por militantes palestinos durante y después del ataque dirigido por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

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El reporte, que culmina dos años de investigación por parte de un equipo no gubernamental, concluye que la violencia sexual contra mujeres y hombres fue "sistemática, generalizada e integral" en el ataque de Hamás y sus aliados, así como las violaciones cometidas contra los rehenes trasladados a Gaza.

El informe describía casos en los que se abusaba de las víctimas delante de sus familiares, o en los que los autores difundían imágenes o filmaciones de las atrocidades a los familiares de una víctima en tiempo real a través de las redes sociales. Los investigadores acuñaron un término para estos casos, llamándolos "violencia kinocida".

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Según el informe, en al menos un caso se forzó a miembros de la familia a cometer actos de violencia sexual entre sí.

Cochav Elkayam-Levy, fundadora del grupo autor del reporte, dijo: "Nos permite dar un paso atrás y ver el horror en su totalidad".

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Inmediatamente después del caótico ataque del 7 de octubre, surgieron numerosos relatos fragmentados de violaciones y violencia sexual perpetradas por asaltantes de Gaza. Naciones Unidas y grupos de derechos humanos han documentado varios casos de este tipo.

Elkayam-Levy, jurista y defensora de los derechos humanos, creó la Comisión Civil sobre los Crímenes Cometidos por Hamás el 7 de Octubre contra Mujeres, Niños y Familias para concienciar a la opinión pública mundial sobre la violencia de género. El grupo afirma que trabaja para amplificar las voces de las víctimas y enfrentar la negación.

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La comisión dijo que había analizado y catalogado más de 10.000 fotografías y segmentos de video, incluidas secuencias grabadas por los perpetradores, así como imágenes de satélite. El equipo también realizó visitas sobre el terreno y cotejó relatos de primera mano, documentación y materiales de fuentes abiertas.

El archivo de la comisión está cerrado al público debido a la naturaleza gráfica de gran parte del material, dijo, y para proteger la intimidad de las víctimas y sus familias.

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Un equipo de unas dos decenas de investigadores israelíes y expertos en traumas, archivos y documentación trabajó junto con varios colaboradores internacionales en el informe. Colaboraron con otros que geolocalizaron fotografías y videos de diversas escenas del atentado, señalando la ubicación de las víctimas y cotejándolas con otras pruebas.

El equipo consultó a expertos internacionales. Entre quienes respaldaron el informe se encuentran Irwin Cotler, presidente internacional del Centro Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y exministro de Justicia y fiscal general de Canadá; David Crane, fiscal jefe fundador del Tribunal Especial de la ONU para Sierra Leona; y Anila Ali, presidenta del Consejo Musulmán Estadounidense y Multirreligioso para el Empoderamiento de las Mujeres.

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El informe no proporcionaba cifras precisas de los casos que documentaba, afirmando que era demasiado difícil cuantificarlos con certeza.

La muerte de muchas de las víctimas y el estado de algunos de los cadáveres hacían imposible determinar plenamente lo ocurrido, dijo la comisión, y añadió que los sobrevivientes y testigos de violencia sexual, especialmente en los conflictos, suelen tardar en denunciar o nunca lo hacen. La comisión dijo que seguían apareciendo testimonios.

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Según el informe de 300 páginas, no se trataba de actos aislados, sino que estaban "organizados y seguían un patrón".

"Al identificar modos de operación recurrentes en distintos lugares y fases, el informe demuestra que estos crímenes seguían pautas identificables", dijo la comisión en un comunicado.

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Hamás no ha hecho comentarios públicos sobre el informe y un responsable del grupo no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Hamás ha negado anteriormente que sus militantes estuvieran implicados en abusos sexuales y, posteriormente, no ha respondido a preguntas detalladas sobre casos concretos.

La magnitud del atentado, que desencadenó una devastadora guerra de dos años en Gaza, desbordó a las autoridades policiales israelíes y dificultó la recopilación del tipo de pruebas forenses que podrían presentarse ante un tribunal, según han dicho funcionarios israelíes. Los atacantes de Gaza mataron a unas 1200 personas en el sur de Israel en cuestión de horas, según las autoridades israelíes. Fue el día más mortífero de la historia de Israel.

Unas 250 personas fueron secuestradas y llevadas a Gaza. Desde su liberación, varios exrehenes han hablado públicamente de haber sido agredidos sexualmente tanto durante su captura como durante su cautiverio.

Los ataques israelíes contra Gaza durante la guerra mataron a más de 70.000 palestinos, según funcionarios de salud de Gaza.

En declaraciones a los periodistas el martes, Elkayam-Levy añadió que la violencia sexual perpetrada el 7 de octubre fue una estrategia calculada "infligida con una crueldad excepcional".

Un informe de la ONU, publicado hace más de dos años, halló "motivos razonables" para creer que se produjeron actos de violencia sexual durante la incursión dirigida por Hamás contra Israel, incluidos casos de violación y de violación colectiva en al menos tres lugares. La ONU dijo entonces que, en la mayoría de estos casos, "las víctimas sometidas primero a violación fueron luego asesinadas", y registró al menos dos casos relacionados con el abuso sexual de cadáveres de mujeres.

El informe de la ONU también decía que algunos rehenes retenidos en Gaza habían sido sometidos a violación y tortura sexual.

La Comisión Civil dijo que su informe se basaba en su archivo de crímenes de guerra, que incluye relatos de sobrevivientes y testigos, videos, comunicaciones como mensajes de texto y testimonios.

El informe documenta lo que describe como "formas recurrentes" de violencia sexual y de género, incluidas violaciones y violaciones colectivas, torturas y mutilaciones sexuales, desnudez forzada, abusos sexuales post mortem y agresiones sexuales perpetradas en presencia de familiares.

Según el informe, dos rehenes que regresaron, ambos menores y parientes entre sí, dijeron que les obligaron a realizar "actos sexuales entre ellos" mientras estaban cautivos.

"Al parecer, sus captores les obligaron a quitarse la ropa, les tocaron las partes íntimas y les azotaron los genitales", decía el informe.

La comisión dijo que las mantenía en el anonimato para proteger su intimidad y citó como fuente de la información una reunión mantenida con un experto médico no identificado.

En otro relato estremecedor, la comisión documentó el testimonio de un sobreviviente varón que dijo haber sido sometido a una violación grupal violenta y a tortura por múltiples perpetradores en el lugar del festival de música Nova.

Según el informe, se sometió a la prueba del polígrafo y la superó.

"En un momento dado estaba solo, con la cabeza en el suelo", dice el informe citando al sobreviviente, identificado solo como D. "Al principio me resistí, hasta que me golpearon tan fuerte en la cabeza que sentí que me perdía, y cuanto más me resistía, más fuerte me golpeaban. Me hirieron en los genitales", añadió, y dijo que después lo golpearon con un cinturón.

"Se reían, estaban muy contentos, como si yo fuera su muñeco sexual", dijo. "No había límites. Estaba completamente desnudo. Me hicieron lo que quisieron".

Añadió que oyó, de fondo, a mujeres que eran violadas y gritaban pidiendo ayuda.

Durante mucho tiempo, funcionarios israelíes, sobrevivientes y simpatizantes han protestado porque la violencia sexual durante el ataque del 7 de octubre fue recibida por gran parte del mundo, al menos al principio, con silencio y escepticismo.

Algunas declaraciones de funcionarios israelíes y del personal de primera respuesta sobre atrocidades que resultaron ser inexactas o falsas llevaron a los críticos de Israel a afirmar que las acusaciones de violencia sexual eran inventadas o exageradas y estaban diseñadas para desviar la atención de las acciones de Israel en Gaza.

Los grupos de derechos humanos han documentado denuncias palestinas de abusos sexuales organizados y sistemáticos en los centros de detención israelíes, incluidas denuncias de violación, desnudamiento forzado y golpes en la zona inguinal. Los palestinos de Cisjordania, ocupada por Israel, también han relatado incidentes de abusos sexuales a manos de colonos y soldados.

Elkayam-Levy dijo que el informe de la Comisión Civil puede ser utilizado ahora por los fiscales. El informe examina los mecanismos que podrían establecerse para la cooperación internacional, dado que, en general, entre las víctimas del atentado del 7 de octubre había múltiples nacionalidades. También recomienda que Israel establezca una sala especializada o un grupo de jueces dedicados a enjuiciar delitos sexuales y de género.

Elkayam-Levy dijo que la comisión podría sumarse a los esfuerzos nacionales e internacionales de enjuiciamiento en calidad de peritos.

"Los delitos sexuales son los más fáciles de negar", dijo Merav Israeli-Amarant, abogada y directora ejecutiva de la Comisión Civil. Añadió que eso era especialmente cierto en el caso del ataque del 7 de octubre "porque la mayoría de las víctimas fueron asesinadas y no pueden testificar".

Isabel Kershner, corresponsal en Jerusalén, ha estado informando sobre la política israelí y palestina desde 1990.