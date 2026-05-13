¿Es seguro usar auriculares al dormir?

P: Duermo mejor cuando bloqueo el ruido escuchando música con mis auriculares. Pero me preocupa dañarme los oídos. ¿Hay alguna forma más segura de utilizarlos para dormir?

Mucha gente se pone auriculares a la hora de dormir, con la esperanza de que la música relajante, las meditaciones guiadas, un pódcast intencionadamente aburrido o una ráfaga de ruido blanco (o rosa o marrón) ahoguen el ruido de las bocinas de coches, los ronquidos de la pareja o los pensamientos acelerados.

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Hay algunas pruebas científicas que respaldan esta idea. En pequeños estudios sobre trabajadores de salud --quienes suelen tener un mayor riesgo de padecer problemas de sueño-- el uso de auriculares mejoró la calidad del sueño e hizo que la gente se sintiera más descansada.

Hemos preguntado a otorrinolaringólogos si este hábito plantea algún riesgo significativo para la salud. Aunque están de acuerdo en que a menudo está bien, hay que tener en cuenta algunas consideraciones.

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Los auriculares bloquean algo más que el ruido

Tus oídos están abiertos al mundo para dejar entrar el sonido, pero la abertura tiene otra función importante: permite que salga la humedad. Los audífonos intrauditivos, sobre todo los que forman un sello (algunos se denominan "aislantes del ruido"), pueden atrapar la humedad y crear un caldo de cultivo para las bacterias, lo que potencialmente aumenta el riesgo de infección de oído, dijo Jennifer Alyono, profesora clínica asociada de cirugía de cabeza y cuello en Stanford Medicine.

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Si te duchas por la noche, es probable que, para empezar, tengas más agua en los oídos, dijo Carrie Nieman, otorrinolaringóloga y profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Si quieres secarte los oídos antes de acostarte, ella recomienda utilizar un secador de pelo a baja potencia (y no demasiado cerca de la cabeza).

El riesgo de infecciones no es grande, aunque es mayor si eres propenso a ellas, si tienes irritación cutánea o rasguños en el oído o si ya tienes dañado el tímpano. Los signos de una infección incluyen dolor, molestias, picor prolongado y salida de líquido del oído (que puede oler mal).

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Los auriculares también pueden crear acumulación de cerumen al interferir en el proceso natural de autolimpieza del oído o, posiblemente, al empujarlo más adentro del conducto auditivo externo, dijo Zachary Schwam, cirujano de oído del Sistema de Salud Monte Sinaí de Nueva York. Si notas que el cerumen está pegado a la punta de los audífonos, es una pista de que esto podría estar ocurriendo. No todo el mundo tiene síntomas de cera incrustada, pero si tu audición parece amortiguada durante el día, o si tienes sensación de presión, de que tu oído está lleno o picor en el oído, o un zumbido, Nieman recomendó acudir al médico para una limpieza o probar un kit de eliminación de cerumen de venta libre.

También señaló un estudio reducido según el cual llevar audífonos con más frecuencia se asociaba a un mayor riesgo de irritación de la piel, que a su vez se asociaba a mayores tasas de infección. Aunque el estudio era limitado, dijo, sugiere que cuando las personas llevan auriculares con frecuencia y durante mucho tiempo --por ejemplo, toda la noche, todas las noches-- podrían desarrollar una sensibilidad al material del que están hechos los productos.

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Si tus auriculares te causan comezón o dolor, considera reemplazarlos.

Baja el volumen

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La exposición continuada a ruidos fuertes puede causar lesiones auditivas irreversibles, dijo Schwam. Pero "suponiendo que alguien no ponga a todo volumen" música o ruido blanco para irse a dormir, dijo, es poco probable que el volumen sea un problema, incluso durante ocho horas seguidas.

Como referencia, una conversación normal suele rondar los 60 o 70 decibelios y es segura durante un tiempo ilimitado, según la Organización Mundial de la Salud. Pero escuchar sonidos a 80 decibelios --como un restaurante ruidoso o música reproducida con auriculares a todo volumen-- durante más de 40 horas a la semana puede dañar tu audición.

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Si ya tienes cierta pérdida de audición, puede que tengas que subir el volumen de tus pistas a niveles peligrosos, lo que podría causar aún más daño. Existen controles en el iPhone que te permiten monitorear y limitar los niveles de decibelios del dispositivo. Puedes hacerlo con herramientas integradas en algunos teléfonos Android o al descargar una aplicación de medición de decibelios.

Sin embargo, escuchar a un volumen alto o utilizar audífonos con supresión de ruido mientras duermes puede ser peligroso si te impide oír la alarma, dijo Alyono. Quizá sea buena idea probar el detector de humo mientras escuchas tu pista para dormir preferida, para asegurarte de que puedes oírlo.

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Tienes opciones

Si usar auriculares en la cama te funciona, y no tienes predisposición a sensibilidades cutáneas o infecciones de oído, los expertos dijeron que no tienes que preocuparte demasiado por un ligero riesgo de infección. Considera la posibilidad de elegir un par de audífonos que no sellen completamente el conducto auditivo.

Algunos están diseñados para ser más suaves y de perfil más bajo, por lo que son más cómodos para dormir y es menos probable que te duelan los oídos. Como alternativa, los auriculares sobre la oreja o las diademas con altavoces integrados podrían permitir un mayor flujo de aire y atrapar menos humedad que los audífonos intrauditivos, dijo Nieman. También puedes buscar unos pequeños altavoces planos que se colocan dentro de la funda de la almohada para poder escuchar tu pódcast de ASMR para dormir sin molestar a nadie más en la habitación.