Leaving Neverland es una miniserie en dos partes que se centra en los alegatos de dos hombres que aseguran que Michael Jackson abusó de ellos durante su niñez. Se presentó en Sundance en Park City, Utah, y se transmitirá por HBO en marzo (aún no se anuncia la fecha oficial). Está dirigido por el documentalista inglés Dan Reed, quien en 2016 dirigió el documental de HBO Three Days of Terror: The Charlie Hebdo Attacks.