Cada vez más personas siguen consejos de salud de los influentes

Las redes sociales están plagadas de creadores de contenido de salud. El hecho de que muchos de ellos no tengan formación médica puede ser gran parte de su atractivo.

¿Quieres adelgazar? ¿Vivir más? ¿Bajar tus niveles de estrés, controlar el azúcar en sangre u optimizar tu sueño? Un influente quiere decirte cómo hacerlo. Y un nuevo informe revela que muchos estadounidenses están escuchando.

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Según un análisis publicado el jueves por el Centro de Investigación Pew, la mitad de los adultos estadounidenses menores de 50 años reciben información sobre salud y bienestar de influentes o pódcast. El informe, que analizó los perfiles de casi 13.000 cuentas de salud y bienestar con al menos 100.000 seguidores en las redes sociales, también ofrece una ventana a quién da exactamente esos consejos.

Menos de uno de cada cinco eran profesionales médicos convencionales, como médicos, dentistas o enfermeros. Muchos indicaban otra cualificación, y se describían a sí mismos como entrenadores dietéticos o de vida, empresarios o padres en sus biografías.

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El estudio descubrió que estas cuentas tenían un gran alcance: el 8 por ciento tenía más de un millón de seguidores. Y cerca de la mitad de los consumidores de estos contenidos dijeron que los influentes les habían ayudado a comprender mejor cómo estar sanos.

"Estamos subestimando por completo a los influentes del bienestar", dijo Mariah Wellman, quien estudia las comunidades digitales del bienestar en la Universidad Estatal de Míchigan. "Ya no solo dan forma a lo que compramos o vestimos", dijo, sino que también "influyen en nuestras elecciones de estilo de vida, en lo que metemos en el cuerpo".

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El hecho de que muchos de los creadores de contenido de salud más influyentes no formen parte del estamento médico no es del todo sorprendente, dijo Rachel Moran, investigadora sobre desinformación médica de la Universidad de Washington. De hecho, ese puede ser gran parte de su atractivo.

La confianza en los organismos de salud gubernamentales ha ido disminuyendo desde la pandemia, y aunque la mayoría de los estadounidenses aún confían en las recomendaciones sanitarias de sus médicos, la proporción de los que dicen hacerlo también ha descendido en los últimos años.

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Moran dijo que los entrenadores y empresarios, que representaban casi el 50 por ciento de los principales influentes, son capaces de seguir la línea. Pueden alegar experiencia profesional en salud sin ser vistos como parte del sistema.

Casi una de cada cinco cuentas no dio ninguna explicación de por qué estaban cualificadas para publicar sobre temas de salud y bienestar. Aun así, consiguieron aumentar su número de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube.

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"No necesitaron establecer ese tipo de credibilidad o experiencia para amasar esas audiencias", dijo Galen Stocking, director asociado de investigación de Pew.

Algunos de los influentes con más seguidores son Jay Shetty, que se formó como monje y ahora publica consejos sobre salud mental; Muneeb Shah, dermatólogo que publica sobre el cuidado de la piel; y Jen Selter, que publica sobre fitness y aperitivos saludables.

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Los investigadores de Pew descubrieron que algunos de los influentes citaban sus experiencias personales, como la gestión de su propia enfermedad o el hecho de ser padres, como su principal cualificación.

Wellman dijo que entendía por qué las anécdotas personales eran tan convincentes. Sus investigaciones anteriores han revelado que la vulnerabilidad y la transparencia son factores cada vez más importantes a la hora de decidir en quién confiar para obtener información de salud. Compartir la propia experiencia de pérdida de peso o el diagnóstico de cáncer es una forma rápida de generar confianza.

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Pero aplicar la experiencia personal de alguien a tu propia vida tiene sus peligros, dijo Moran.

"Entra en juego la desinformación, no necesariamente porque algo no sea cierto, sino porque no se puede generalizar", dijo.

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Los usuarios declararon haber oído hablar de una amplia gama de temas: pérdida de peso, salud mental, suplementos dietéticos, apariencia personal y otros. Wellman, quien ha estudiado a estos influentes desde 2016, cuando el contenido se centraba principalmente en el fitness, dijo que esto demostraba lo expansivo que se había vuelto el sector del bienestar.

El nuevo informe no examinó si las publicaciones de los influentes se basaban en pruebas. Pero en una encuesta de seguimiento, los investigadores descubrieron que alrededor del 20 por ciento de los estadounidenses que consumen contenidos de bienestar en línea dijeron que la información era "extremadamente o muy diferente" de los consejos de sus propios proveedores médicos.

Muchos médicos y expertos en salud pública desconfían del auge de los influentes del bienestar, que a menudo están detrás de la desinformación médica viral, como la afirmación de que la protección solar provoca cáncer y la nicotina puede revertir el Alzheimer.

Algunos médicos han intentado competir en internet por la confianza y la atención de los usuarios de las redes sociales, y han creado sus propios contenidos explicativos o que desacreditan la desinformación de otros creadores de contenidos.

El mes pasado, la Asociación Médica Estadounidense lanzó un nuevo pódcast, "Health vs. Hype" (salud vs. bombo publicitario), cuyo objetivo es verificar "las tendencias del bienestar y las afirmaciones sobre la salud de los influentes que llenan nuestras redes sociales cada día".

Aunque algunos médicos han encontrado grandes audiencias en internet, siguen siendo minoría.

Los investigadores de la desinformación médica se muestran escépticos ante la idea de que inundar las redes sociales con más profesionales médicos sea la solución. Wellman advirtió que les resultaría difícil llegar a quien no está de acuerdo con ellos.

Moran dijo que también tendrían que enfrentarse a una verdad incómoda en internet: la información de salud matizada y basada en pruebas no suele llegar tan lejos como la promesa de una cura milagrosa o una anécdota personal de un influente.

"Ofrecen seguridad: 'Compra este producto, toma las riendas de tu vida de esta manera, apúntate a este programa mío'", dijo Moran. "La medicina no siempre puede ofrecerte eso".

Teddy Rosenbluth cubre noticias de salud para el Times y se enfoca en la desinformación médica.