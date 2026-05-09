Es una temporada difícil de garrapatas. Te decimos cómo protegerte

A medida que sube la temperatura global, las garrapatas se están expandiendo a nuevos lugares. Cada vez hay más de estos arácnidos, y pueden portar más enfermedades.

La temporada de garrapatas ha empezado con fuerza: este año, ha habido más visitas a las salas de urgencias por picaduras de garrapata durante el mes de abril que en ningún otro año desde 2017.

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Millones de personas están acostumbradas a coexistir con estos diminutos arácnidos, que transmiten la enfermedad de Lyme y otras afecciones. Pero a medida que sube la temperatura global y el desarrollo nos pone en contacto más estrecho con las garrapatas, los riesgos están cambiando.

Las garrapatas sobreviven a los inviernos en mayores cantidades, y permanecen activas durante más tiempo al año. Las especies se están expandiendo a nuevas zonas y pueden portar nuevos patógenos. Esto es lo que debes saber para protegerte.

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Las garrapatas llevan enfermedades a nuevos lugares

Una constelación de factores, entre ellos el cambio climático, está llevando a las garrapatas a distintas regiones. Esto significa que las personas pueden estar expuestas a especies con las que no se habían encontrado antes, dijo Bobbi Pritt, catedrática de medicina de laboratorio y patología de la Clínica Mayo, experta en enfermedades transmitidas por garrapatas.

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Garrapatas de patas negras

Las garrapatas de patas negras, conocidas comúnmente como garrapatas de los ciervos, han sido comunes durante mucho tiempo en el Noreste y el Medio Oeste superior. Pero cada año proliferan más al norte, y llevan consigo la enfermedad de Lyme y otras infecciones. Sus poblaciones también están aumentando en algunos estados del sur.

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Garrapatas estrella solitaria

Las garrapatas estrella solitaria, originarias del Sur, se han expandido enormemente durante varias décadas y han llegado incluso hasta Long Island y Martha's Vineyard. Sus picaduras pueden causar una alergia a la carne llamada síndrome de alfa-gal, así como infecciones bacterianas y víricas.

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Garrapatas de la costa del Golfo

Las garrapatas de la costa del Golfo, que pueden transmitir la bacteria Rickettsia, solían encontrarse en un radio de 160 kilómetros del golfo de México y la costa atlántica meridional, y ahora han llegado a estados como Maryland y Ohio.

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Garrapatas asiáticas de cuernos largos

La garrapata asiática de cuernos largos, especie invasora identificada por primera vez en Estados Unidos en 2017 (en Nueva Jersey), se ha extendido "con notable rapidez", dijo Laura Goodman, profesora adjunta del departamento de salud pública y ecosistemas de la Universidad de Cornell. Se ha encontrado en lugares tan lejanos como Oklahoma y Connecticut. Los científicos han confirmado que la garrapata puede propagar la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas en entornos de laboratorio, y están trabajando para comprender plenamente qué otros patógenos podría portar, dijo Goodman.

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Cada vez hay más garrapatas portadoras de múltiples enfermedades

La garrapata de patas negras, que transmite la enfermedad de Lyme, también puede ser portadora de enfermedades menos conocidas, como la anaplasmosis (una infección bacteriana) y la babesiosis (una infección parecida al paludismo causada por los parásitos del género Babesia).

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Estas enfermedades no son frecuentes, pero están aumentando, según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los registros de servicios médicos. También van en aumento las probabilidades de que una garrapata sea portadora de múltiples patógenos, según un estudio reciente.

En ese estudio, los investigadores recolectaron más de 2000 garrapatas en el valle del Hudson, en Nueva York. Descubrieron que, en 2014, solo el 3,5 por ciento de las ninfas de garrapata --las que se encuentran en una fase temprana de su vida-- eran portadoras tanto de la bacteria Borrelia, causante de la enfermedad de Lyme, como de la Babesia. En 2022, era el 10,8 por ciento.

Los investigadores encontraron también otras combinaciones, pero la mencionada alarma especialmente a los expertos, porque la Babesia no responde al antibiótico que trata muchas otras infecciones transmitidas por garrapatas, sino que requiere un cóctel de dos fármacos.

Si alguien tiene la enfermedad de Lyme y no se da cuenta de que también tiene anaplasmosis, el tratamiento prescrito para la enfermedad de Lyme debería ocuparse de ambas, dijo Shannon LaDeau, autora principal del estudio y ecóloga de enfermedades en el Instituto Cary de Estudios de Ecosistemas. Pero un paciente que no sepa que tiene babesiosis no recibirá los medicamentos necesarios.

Aunque algunas personas con babesiosis presentan síntomas parecidos a los de la gripe o no tienen síntomas, la infección puede dañar los glóbulos rojos, los riñones, el hígado y el bazo. Puede ser mortal, sobre todo para las personas inmunodeprimidas.

Las precauciones estándar siguen siendo importantes

Puede que no sean emocionantes, pero "las medidas preventivas de toda la vida son realmente las mejores", dijo Pritt.

Eso puede significar meter los pantalones dentro de los calcetines, llevar manga larga y elegir ropa de colores claros para que las garrapatas sean más fáciles de detectar. Un rodillo para pelusas puede eliminar las ninfas diminutas que son difíciles de ver. Los repelentes también son útiles: la permetrina puede aplicarse a la ropa, y el DEET o la picaridina pueden aplicarse a la piel.

Ten en cuenta que no hace falta ir de excursión al bosque para estar expuesto. Algunas garrapatas también pueden encontrarse en patios y parques.

Después de pasar tiempo al aire libre, revísate el cuerpo, sobre todo las zonas cálidas y húmedas, como las axilas, ingles, orejas, cuero cabelludo y rodillas. Si encuentras una garrapata adherida a tu cuerpo, utiliza unas pinzas para agarrarla cerca de la piel y arrancarla. Lava la zona con agua y jabón, y deshazte de la garrapata envolviéndola en cinta adhesiva o ahogándola en alcohol. (No la aplastes con los dedos).

También es buena idea identificar la especie de garrapata para que, si desarrollas síntomas, tu médico pueda acotar los posibles diagnósticos. Algunas aplicaciones pueden identificar las garrapatas por foto. También puedes meter la garrapata en una bolsa con cierre hermético y congelarla para llevársela al médico en caso necesario.

Los síntomas comunes de muchas enfermedades transmitidas por garrapatas incluyen fiebre, erupciones cutáneas, dolor muscular y dolores de cabeza. (En particular, una erupción en forma de blanco de tiro es característica de la enfermedad de la enfermedad de Lyme, aunque no aparece en todos los casos). Si presentas síntomas, dijo Goodman, pide que te hagan pruebas de todas las infecciones transmitidas por la especie que te picó, si la conoces, o por las garrapatas de tu región, si no la conoces.

Los científicos están trabajando en nuevas herramientas

Tenemos opciones limitadas para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades transmitidas por garrapatas.

Por ejemplo, aunque existen vacunas contra la enfermedad de Lyme para los perros, no las hay para las personas. Y algunas enfermedades son difíciles de detectar de manera temprana, dijo Christopher Bazzoli, médico de urgencias de la Clínica Cleveland experto en medicina en entornos de vida salvaje.

Pero hay posibles avances en el horizonte.

Pfizer anunció recientemente que su vacuna experimental contra la enfermedad de Lyme parecía reducir significativamente las infecciones, con algunas advertencias: requería cuatro dosis, y existía una incertidumbre considerable sobre cuánto exactamente reducía el riesgo. Aun así, varios expertos entrevistados para este artículo dijeron que apoyarían que las personas en regiones de alto riesgo recibieran la vacuna si la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) la aprobara.

Investigadores y empresas de nueva creación también están trabajando en mejores herramientas de diagnóstico.

Bazzoli y Goodman dijeron ser optimistas respecto a un par de pruebas de diagnóstico para la enfermedad de Lyme de una empresa llamada IGeneX que recibieron la aprobación de la FDA en 2024 y 2025. Juntas, pueden detectar dos tipos de anticuerpos, tanto los primeros que aparecen como los que lo hacen más tarde. Otras empresas están probando opciones potencialmente prometedoras que, si se validan en ensayos, podrían estar disponibles en uno o dos años.

"Las pruebas van en la dirección correcta", dijo Bazzoli. "Pero seguimos esperando ese remedio mágico".