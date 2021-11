Un “continente” enfermo de diabetes: 450 millones de personas la sufren en el mundo

La diabetes es considerada por la OMS como una epidemia, que afecta a 450 millones de personas en todo el mundo (MARILYN NIEVES / MARILYN NIEVES)

La progresión asusta. En el año 2000 había 170 millones de personas en todo el mundo que padecían diabetes. En 21 años la cifra creció a 450 millones, aproximadamente según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ya proyectó que si no se revierten las conductas alimentarias, la enfermedad, considerada una epidemia mundial, crecerá a 522 millones de personas en 2030 y a 633 millones en 2045.

Si contabilizamos que hoy 450 millones de personas padecen diabetes (el 90% tiene diabetes Tipo 2), podemos tranquilamente decir que es la misma cantidad de personas que habitan la Unión Europea. Y casi la misma que toda América del Norte (500 millones entre Estados Unidos, Canadá y México). En la Argentina, la situación no es menor. Según la 4ta encuesta nacional de factores de riesgo del año 2019, en Argentina 1 de cada 10 personas son diabéticas, aunque solo 4 de cada 10 conocen esta condición. El aumento de la diabetes se asocia a un estilo de vida que favorece el sedentarismo, la falta de actividad física, una alimentación no saludable, con muchas calorías, grasas e hidratos de carbono, aumento de peso y obesidad, con desarrollo de grasa abdominal, a lo que se suma el estrés.

Países con millones de personas con diabetes (FID)

“La diabetes actualmente, es una enfermedad crónica de alta prevalencia, en todo el mundo se reconocen más de 450 millones de personas afectadas por la enfermedad, en nuestro país el 12,8% de la población tiene diabetes, es decir que afecta a alrededor de 5.000.000 de personas. La diabetes es una enfermedad con alto impacto en los costos de Salud por los cuidados y controles que requiere y por el alto riesgo en el desarrollo de complicaciones crónicas como las que afectan riñones, ojos, pie diabético y fundamentalmente las cardiovasculares”, explicó a Infobae el doctor Gustavo Frechtel, Jefe de la División de Genética del Hospital de Clínicas, José de San Martín, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires.

“Hay dos tipos de Diabetes, la Diabetes tipo 1 que abarca al 10 % de personas con diabetes y la Diabetes tipo 2 al 90 % restante. Las personas con Diabetes tipo 1 son dependientes de insulina, el 30 % de las personas con Diabetes tipo 2 requieren tratamiento con insulina. La evolución de la Industria Farmacéutica ha desarrollado las insulinas actuales, que son de alta calidad, con mayor efectividad y menores efectos adversos como la, ya viejas reacciones alérgicas, o los descensos importantes de los niveles de azúcar en sangre (hipoglucemia). Contamos con insulinas de diferentes tiempos de acción que permiten imitar la función del páncreas”, agregó el experto.

Cada 14 de noviembre, desde 1991, se celebra el Día Mundial de la Diabetes, que fue creado en por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes. Se trata de una enfermedad crónica que implica la presencia de altos niveles de azúcar en la sangre. Existen dos tipos: la Diabetes tipo 1, que es aquella que por lo general se desencadena en pacientes jóvenes que dejan de producir insulina y la Diabetes tipo 2 que se suele manifestar en adultos y se relaciona con la insulina resistencia, la obesidad y los hábitos de vida. Por último, la diabetes gestacional se caracteriza por la hiperglucemia que aparece durante el embarazo y alcanza valores que, a pesar de ser superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar esta enfermedad.

Insulina (Getty)

“ La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina (hormona que regula el azúcar en la sangre) o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre) que, con el tiempo, daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos”, indicó la doctora Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC. Y agregó: “Es una enfermedad tratable que tiene algunas raíces hereditarias y otras prevenibles, provocadas, en gran medida, por dietas poco sanas, falta de actividad física y dificultades en el acceso a los servicios de salud y medicamentos”. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2019, esta enfermedad causó de forma directa 1,5 millones de defunciones.

“Si no se controla adecuadamente, la diabetes también puede causar otras complicaciones como, por ejemplo, ceguera producida por retinopatía diabética, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o la amputación de los miembros inferiores, debido a la neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo”, alertó la experta. Con respecto a las causas, hay algunos factores que pueden aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad. Algunos de ellos son: tener más de 45 años, contar con antecedentes familiares de la enfermedad, presentar sobrepeso u obesidad, tener hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares, el colesterol elevado, así como también haber tenido diabetes gestacional.

La doctora María Alejandra Rodríguez Zía, médica endocrinóloga, indicó a Infobae que es necesario cambiar el paradigma alimentario para enfrentar y controlar el crecimiento de la diabetes. “Los hidratos de carbono es una de las causas más importante de la diabetes T2 en el mundo. Es una realidad que el cambio de paradigma en la alimentación mundial es la única manera de frenar a la diabetes. La dieta cetogénica surgen en 1921 en la Clínica Mayo, mediante un estudio realizado por sus profesionales en los que advirtieron que los niños con epilepsia tenían un 50% menos de convulsiones al bajar el consumo de hidratos de carbono cuando se sometieron a este tipo de dieta. La nutrición, ya entendida como una herramienta terapéutica, conoce estos avances y trata los problemas alimentarios, neurológica, endocrinológicas, cardiológicas, etc”, afirmó Rodríguez Zía.

Cada 14 de noviembre, desde 1991, se celebra el Día Mundial de la Diabetes, que fue creado en por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes (Getty)

Tratamiento y prevención

“ La detección precoz y el acceso a los servicios de salud son cruciales para la prevención y el tratamiento. Además, se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de vida son eficaces para prevenir la diabetes de tipo 2 o por lo menos retrasar su aparición”, explica. Según la profesional, algunas medidas que podemos adoptar para evitar esta enfermedad y sus complicaciones son:

-Alcanzar y mantener un peso corporal saludable.

-Mantenerse activo físicamente: se recomienda realizar al menos 30 minutos de actividad regular de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana.

-Consumir una dieta saludable, evitando el azúcar y las grasas saturadas.

-Evitar el consumo de tabaco, ya que aumenta el riesgo de sufrir diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Se calcula que alrededor del 30% de las personas que tienen diabetes pueden desarrollar algún grado de enfermedad renal (REUTERS/Hannah Beier)

Finalmente, El Haj explicó que, una vez que la enfermedad ya fue diagnosticada, es necesario realizar un tratamiento cuanto antes y seguir hábitos saludables que incluyan una dieta sana y actividad física, además de respetar una serie de controles y cuidados indicados por el profesional médico. La adherencia al tratamiento, la dieta y la actividad física son fundamentales para lograr mejoras sustanciales en la calidad de vida y la disminución de complicaciones.

“ El aumento de la diabetes en el mundo se debe fundamentalmente al aumento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad, al sedentarismo, a un estilo de vida con un nivel de estrés mayor, y a la alimentación. O sea, todo lo que provoca que el peso en la población aumente, como los alimentos ultraprocesados, el déficit en la alimentación con vegetales, frutas y legumbres, impacta en el aumento de las enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión y en definitiva, en la enfermedad cardiovascular y renal”, sostuvo la doctora Florencia Aranguren (MN 107999), Directora de la Diplomatura de Riesgo Cardiometabólico y Renal Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.

Y agregó: “Se calcula que alrededor del 30% de las personas que tienen diabetes pueden desarrollar algún grado de enfermedad renal. Esto muchas veces no se detecta y no se diagnostica a tiempo, de hecho en etapas precoces menos del 50% de las personas que tienen enfermedad renal conocen su diagnóstico. Debería hacerse por lo menos una vez al año un estudio de albuminuria que sirve para determinar la pérdida de proteínas por la orina. Es un estudio sencillo que se hace con una simple muestra de orina de la mañana y también con un análisis de sangre que mida la funcionalidad del riñón. No es una patología que genere síntomas de manera temprana, entonces la forma de diagnosticar la enfermedad renal es a través de la consulta con el médico y luego con análisis”.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina (hormona que regula el azúcar en la sangre) o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce (Randal McKenzie)

Con respecto a los tratamientos que pueden aplicarse para mejorar los cuadros clínicos de las personas con diabetes, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, Aranguren precisó que en la actualidad sabemos que un adecuado control de la diabetes, o sea de las glucemias, no alcanza para retrasar o minimizar las complicaciones de la diabetes.

“Debemos tener una mirada más integral del paciente en donde no solamente se controle la glucemia sino también otros factores de riesgo cardiovasculares, como el colesterol elevado y la presión arterial. No fumar, tener un peso adecuado y una alimentación lo más completa posible con respecto a frutas, verduras, legumbres, harinas integrales, todo lo que sea fibra… aumentar la fibra de la dieta también va a contribuir para que la diabetes esté controlada y se prevenga la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal. También hay que considerar algunos tratamientos específicos y novedosos con los que hoy contamos, entre las cuales se encuentran por ejemplo los inhibidores de SGLT2, fármacos que específicamente han sido desarrollados para el tratamiento de la diabetes y que han demostrado que no solamente mejoran la glucemia, sino que también la posibilidad de tener insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. Algunos trabajos incluso han demostrado disminución de riesgo de muerte y de los eventos cardiovasculares ateroescleróticos”, concluyó.

La detección precoz y el acceso a los servicios de salud son cruciales para la prevención y el tratamiento (Foto: Cuartoscuro)

Diabetes y embarazo

“Las pacientes con Diabetes tipo 2 suelen tener problemas para quedar embarazadas, porque tienen alteraciones metabólicas y hormonales. Por eso, en general tienen más chances de requerir un tratamiento de fertilidad. Además, es posible que tengan más riesgo de complicaciones durante el período gestacional”, expresó la doctora Doris Raso, especialista en Medicina Reproductiva de WeFIV.

“En el caso de las pacientes que tienen Diabetes tipo 1 y requieren insulina todos los días, es fundamental que antes de llevar a cabo un embarazo, estabilicen la glucemia, el peso y tengan la autorización de su diabetólogo. En general, suelen transitar esta etapa sin problemas porque “cuando empiezan a buscar el embarazo, ya están con la enfermedad controlada. De todos, modos es fundamental que continúen con su tratamiento habitual”, agregó.

España es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes de Europa, según recoge la 10ª Edición del Atlas de la Diabetes de la FID, donde destaca que, al menos, uno de cada 7 adultos presentan esta enfermedad, y que en dos años el número de personas con diabetes ha aumentado un 42 por ciento

Según Raso, las pacientes con Diabetes tipo 2 pueden tener complicaciones en el embarazo. Por ejemplo, tienen más riesgo de gestar niños macrosómicos, con peso superior al promedio habitual. La enfermedad puede afectar también al crecimiento del bebé y generar alteraciones en el desarrollo y al momento del parto. Las pacientes con diabetes gestacional suelen tener mayor riesgo de inconvenientes en el momento del parto por el tamaño fetal, como así también, mayor incidencia de cesáreas y complicaciones neonatales (hipoglucemia, complicaciones respiratorias, etc.)

La experta también comentó que usualmente, la Diabetes tipo 2 no requiere insulina y puede ser tratada con dieta saludable, ejercicio y cambios de hábitos. En ocasiones, con indicación médica, se complementa con medicaciones vía oral, lo que “suele mejorar mucho el estado de salud antes de empezar el embarazo”, indicó Raso. No obstante, debido a que las dificultades para lograrlo son mayores para quienes tienen este tipo de diabetes, las pacientes suelen acceder a los tratamientos de reproducción asistida para concretar su deseo. Gracias a la medicina reproductiva, es posible -con el debido control- llevar adelante un embarazo.

