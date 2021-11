Las personas resistentes al COVID inspiran una nueva generación de vacunas

Científicos siguen investigando vías para crear vacunas más resistentes al COVID-19 (Credit: CDC/Alissa Eckert, MSMI, Dan Higgins, MAMS/Getty Images)

A pesar de contar con vacunas efectivas y seguras para prevenir la enfermedad COVID-19, la ciencia no se detiene y las investigaciones prosiguen con el fin de contar con más líneas protectoras contra este y otros coronavirus.

Así, las vacunas de próxima generación para COVID-19 deberían tener como objetivo inducir una respuesta inmune contra las ‘proteínas de replicación’, esenciales para las primeras etapas del ciclo viral, afirman científicos en una nueva investigación llevada a cabo por científicos del University College London (UCL).

Al diseñar vacunas que activan las células de memoria inmunitaria, conocidas como células T, para atacar las células infectadas que expresan esta parte de la maquinaria interna del virus, puede ser posible eliminar el SARS-CoV-2 desde el principio, ayudando así a detener su propagación. Este enfoque podría complementar las vacunas COVID-19 actualmente autorizadas en el Reino Unido, que solo desencadenan respuestas inmunes a la proteína de pico que sobresale del exterior del virus.

Las vacunas de próxima generación para COVID-19 deberían tener como objetivo inducir una respuesta inmune contra las ‘proteínas de replicación’ (EFE)

Los investigadores dicen que el descubrimiento, publicado en Nature, podría conducir a la creación de una vacuna de pan-coronavirus, que no solo protege contra el SARS-CoV-2 y sus variantes, sino también contra los coronavirus que causan resfriados comunes y nuevos coronavirus animales emergentes. “Nuestra investigación muestra que los individuos que resistieron de forma natural la infección detectable por SARS-CoV-2 generaron células T de memoria que se dirigen a las células infectadas que expresan las proteínas de replicación, que forman parte de la maquinaria interna del virus. Estas proteínas, requeridas para la etapa más temprana del ciclo de vida del virus, tan pronto como ingresa a una célula, son comunes a todos los coronavirus y permanecen ‘altamente conservadas’, por lo que es poco probable que cambien o muten”, explicó el doctora Mala Maini, autora principal, y profesora, UCL Infection & Immunity

“Una vacuna que pueda inducir a las células T a reconocer y dirigirse a las células infectadas que expresan estas proteínas, esencial para el éxito del virus, sería más eficaz para eliminar el SARS-CoV-2 temprano y podría tener el beneficio adicional de que también reconocen otros coronavirus que actualmente infectar a los humanos o que podría en el futuro “, agregó la experta.

Las segunda generación de vacunas podría defendernos de toda la familia de coronavirus (REUTERS/Radovan Stoklasa/File Photo)

Próximas vacunas

Los investigadores dicen que se podrían desarrollar vacunas de próxima generación para inducir tanto a las células T de memoria a apuntar a las proteínas de replicación como a los anticuerpos para que apunten a la proteína de pico. “Las células T que reconocen la maquinaria de replicación del virus proporcionarían una capa adicional de protección a la que proporciona la inmunidad centrada en picos que generan las vacunas actuales, que ya son altamente eficaces. Esta vacuna de doble acción proporcionaría más flexibilidad contra las mutaciones y, dado que las células T pueden tener una vida increíblemente prolongada, también podría proporcionar una inmunidad más duradera. Al expandir las células T preexistentes, tales vacunas podrían ayudar a detener el virus en su pistas en una etapa muy temprana”, completó Maini.

Este descubrimiento científico fundamental proviene de un estudio observacional dirigido por UCL y el Hospital St Bartholomew, COVIDsortium, que analizó las respuestas inmunitarias en una gran cohorte de trabajadores de la salud con sede en Londres desde el comienzo de la primera ola pandémica del Reino Unido. Sin embargo, en un subconjunto de trabajadores de la salud que no mostraron signos de infección por SARS-CoV-2 (pruebas negativas repetidas por PCR y pruebas de anticuerpos) hubo un aumento en las células T. En lugar de haber evitado la infección por completo, un subconjunto de trabajadores de la salud parece haber experimentado una infección transitoria de bajo nivel (abortiva), no detectable mediante pruebas de rutina, pero que generó células T específicas para SARS-CoV-2; compatible con esto, los mismos individuos también tuvieron un aumento de bajo nivel en otro marcador sanguíneo de infección viral.

“ Sabemos que algunas personas siguen sin estar infectadas a pesar de tener una probable exposición al virus . Lo que no sabíamos es si estas personas realmente lograron evitar completamente el virus o si eliminaron el virus de forma natural antes de que fuera detectable mediante pruebas de rutina. Al monitorear intensamente a los trabajadores de la salud en busca de signos de infección y respuestas inmunes, identificamos una minoría con esta respuesta de células T específica del SARS-CoV-2 en particular. Lo que es realmente informativo es que las células T detectadas en estos individuos, donde el virus no logró establecer una infección exitosa, se dirigen preferentemente a diferentes regiones del virus a las que se ven después de la infección”, precisó el autor principal, el doctor Leo Swadling (UCL Infection & Immunity).

La enfermedad grave podría ser evitada con más vacunas (EFE/Quique García)

¿Por qué algunas personas podrían eliminar una infección mejor que otras?

“Podría deberse al historial de infección de estas personas. Los trabajadores de la salud que pudieron controlar el virus antes de que fuera detectable tenían más probabilidades de tener estas células T que reconocen la maquinaria interna antes del inicio de la pandemia. Estas células T preexistentes están listas para reconocer el SARS-CoV-2″, indicó Swadling.

¿De dónde provienen estas células T preexistentes?

“Las regiones del virus que reconocen estas células T están altamente conservadas entre otros miembros de la familia de los coronavirus, como las que causan resfriados comunes todos los años. La exposición previa al resfriado común puede haberles dado a estas personas una ventaja contra el virus, inclinando la balanza a favor de que su sistema inmunológico elimine el virus antes de que pueda comenzar a replicarse”, completó.





