"Siempre mis contenidos han sido bastante tranquilos. No soy una persona que ande diciendo garabatos todo el día. No es porque uno esté tratando de ser family friendly. No, simplemente no me hace reír eso. Nunca me ha hecho gracia. Cuando otra gente lo hace no está mal, pero a mí nunca me ha llamado la atención hacerlo, ni un contenido más para adultos. Creo que ha sido bastante simple para mí porque disfruto lo que hago y no lo 'sobrepienso' tanto, simplemente lo hago. Estoy consciente constantemente de que hay muchos jóvenes viendo. Por eso cuando cuando siento sobre algo particular en lo que podría ayudar, ahí me pongo serio. Soy muy insistente con el tema de que la gente tiene que hacer lo que le gusta", dijo el youtuber chileno sobre sus contenidos.