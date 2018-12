El caso no se difundió en su entonces. Sólo se dijo que el directivo dejaba la empresa pero no se dijeron los motivos. El suyo no fue el único caso. Otros dos ejecutivos: Richard DeVaul y Amit Singhal también fueron acusados por conducta sexual inapropiada. Singhal dejó la compañía con una suma bastante importante y luego de que se difundieran estos casos, en octubre de 2018, renunció a su cargo.