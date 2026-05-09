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"Friends es básicamente Seinfeld, pero con gente más atractiva", sostiene Jerry Seinfeld

El respetado referente de la comedia estadounidense plantea, desde su experiencia y observación profesional, una mirada aguda sobre la inspiración detrás de dos fenómenos culturales opuestos en estilo y tono

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Jerry Seinfeld afirma en tono irónico que Friends es básicamente Seinfeld con un elenco más atractivo, reavivando el debate sobre la originalidad en las sitcoms (REUTERS/David Swanson/File Photo)
Jerry Seinfeld afirma en tono irónico que Friends es básicamente Seinfeld con un elenco más atractivo, reavivando el debate sobre la originalidad en las sitcoms (REUTERS/David Swanson/File Photo)

La reciente afirmación de Jerry Seinfeld —referente de la comedia televisiva estadounidense— reavivó el debate sobre la originalidad en las sitcoms al sostener, durante su monólogo en el Festival Netflix Is a Joke 2026 en el Greek Theatre de Los Ángeles, que Friends es básicamente Seinfeld, pero con gente más atractiva.

En tono jocoso, el comediante sugirió que NBC se inspiró en Seinfeld para crear la exitosa comedia coral, lo que llevó a críticos y seguidores a analizar nuevamente la influencia y las diferencias entre dos de las series más influyentes de la cultura pop.

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El modelo Seinfeld: estructura y legado

El formato que Seinfeld estableció fue adoptado por numerosas producciones posteriores: el humor surge de lo cotidiano, de los pequeños conflictos y de la interacción entre personajes con personalidades contrastantes, sin grandes giros argumentales ni situaciones extraordinarias.

Seinfeld y Friends comparten una estructura coral centrada en la amistad urbana, pero adoptan estilos y sensibilidades distintas en el humor televisivo estadounidense
Seinfeld y Friends comparten una estructura coral centrada en la amistad urbana, pero adoptan estilos y sensibilidades distintas en el humor televisivo estadounidense

Este modelo fue replicado y adaptado por Friends a partir de 1994, aunque con una estética más pulida y un elenco compuesto por jóvenes actores que pronto se convirtieron en iconos aspiracionales para el público.

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Para muchos especialistas, el éxito de Friends radica en su capacidad para mantener la esencia del formato, pero actualizándola a los gustos y sensibilidades de una nueva generación, especialmente en la imagen del reparto.

Diferencias de enfoque: autenticidad versus atractivo

La principal diferencia señalada por Seinfeld en su monólogo tiene que ver con la selección del elenco. Mientras Seinfeld apostó por la autenticidad y un humor más seco y minimalista, Friends priorizó la apariencia física y el carisma de sus protagonistas, lo que contribuyó a su masificación global.

La serie debutó en septiembre de 1994 (Foto: Warner Bros.)
La principal diferencia entre Seinfeld y Friends radica en el tono: mientras la primera prioriza la autenticidad, la segunda destaca el atractivo físico de sus protagonistas (Foto: Warner Bros.)

Aunque ambas series comparten el enfoque coral y el retrato de la amistad urbana, Friends se distingue por una producción visual más cuidada y una narrativa que favorece el sentimentalismo y los giros románticos, aspectos menos presentes en la serie original. Esta diferencia de tono y estilo marcó el devenir de las sitcoms en la televisión estadounidense, abriendo espacio a propuestas que combinan humor, drama ligero y atractivo visual.

El impacto cultural y la vigencia

Las observaciones de Seinfeld también invitan a reflexionar sobre el legado de ambas producciones en la industria del entretenimiento. Tanto Seinfeld como Friends siguen sumando audiencias a través de plataformas de streaming y reemisiones, manteniéndose en el centro de la conversación cultural décadas después de su estreno.

Seinfeld
El debate sobre el legado de Seinfeld y Friends sigue presente gracias a su vigencia en plataformas de streaming y sus audiencias globales

Especialistas en cultura pop destacan que ambas series, a pesar de sus similitudes estructurales, representan momentos y sensibilidades distintas: Seinfeld encarna el desapego y la ironía de los años 90, mientras que Friends apostó por la empatía y el optimismo, rasgos que la hicieron globalmente popular. Esta dualidad explica la persistencia del debate sobre cuál tiene mayor influencia o relevancia histórica.

Perspectivas a futuro para las sitcoms

El caso de Seinfeld y Friends demuestra que la clave de las nuevas producciones reside en actualizar los modelos exitosos con matices propios. En la era del streaming, la competencia por captar la atención del público obliga a los creadores a reinventar los esquemas clásicos, combinando cercanía, humor y atractivo visual.

El análisis sobre Seinfeld y Friends subraya cómo la televisión estadounidense reinterpreta fórmulas exitosas para atraer a nuevas audiencias en la era del streaming (REUTERS/Carlos Barria)
El análisis sobre Seinfeld y Friends subraya cómo la televisión estadounidense reinterpreta fórmulas exitosas para atraer a nuevas audiencias en la era del streaming (REUTERS/Carlos Barria)

La comparación entre Seinfeld y Friends muestra que la creatividad en televisión no depende solo de la originalidad absoluta, sino de la capacidad de reinterpretar y enriquecer fórmulas previas.

El debate que Seinfeld encendió mantiene vigentes a ambas series y ofrece una guía para entender cómo la televisión estadounidense sigue reinventando la comedia y adaptándose a las nuevas audiencias.

Ambas producciones, separadas por matices de tono y enfoque, representan distintos modos de conectar con el público y ejemplifican la manera en que el legado cultural se transforma y se proyecta hacia el futuro del entretenimiento.

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