Putin dijo que la guerra podría estar cerca de su fin pero aclaró que sólo se reuniría con Zelensky bajo ciertas condiciones

El presidente ruso condicionó cualquier encuentro a la existencia de un tratado definitivo con garantías a largo plazo (Reuters)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mencionó hoy su disposición a concretar una reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, pero aclaró que sólo se llevaría a cabo bajo ciertas condiciones. Además, afirmó que la guerra “se acerca a su fin”.

“Sería posible reunirse en un tercer país, pero solo si se alcanza un acuerdo definitivo sobre un tratado de paz, que debería estar diseñado con una perspectiva a largo plazo”, declaró el líder ruso, quien aprovechó para criticar a los países occidentales por ayudar a Kiev.

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“Empezaron a intensificar la confrontación con Rusia, que continúa hasta hoy. Creo que se acerca a su fin, pero sigue siendo un asunto serio”, agregó en declaraciones a periodistas.

En la misma jornada en la que Putin manifestó esta propuesta, Rusia lanzó un ataque con un misil balístico Iskander y 43 drones contra distintas regiones de Ucrania, violando la tregua de tres días previamente anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

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El bombardeo alcanzó especialmente las zonas de Sumy y Odesa, provocó la muerte de tres personas, entre ellas un padre y su hijo y dejó al menos un herido.

Rusia lanzó un misil balístico Iskander y 43 drones contra varias regiones de Ucrania, violando la tregua acordada (Servicio de Emergencia de Ucrania)

El Servicio de Emergencia ucraniano informó que los incendios en muchas viviendas particulares fueron extinguidos, pero ante la amenaza de nuevos bombardeos, el personal fue reubicado en zonas seguras.

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Las fotos publicadas por los equipos de emergencia exhibieron los daños y la destrucción causados por el reciente ataque ruso en Ucrania.

Los bombardeos rusos afectaron especialmente a las zonas de Sumy y Odesa y dejaron tres muertos y al menos un herido (Reuters)

El fuego también afectó una granja en la región de Cherníhiv, donde fallecieron dos civiles y resultó herido un tercero.

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De acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania nueve proyectiles impactaron en seis ubicaciones distintas y los sistemas de defensa lograron derribar 34 de los 43 drones lanzados por Moscú.

Esta ofensiva coincidió con las celebraciones del Día de la Victoria en Moscú, que este año se realizaron sin exhibiciones militares y con limitaciones en las comunicaciones.

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Allí, la policía detuvo a una sobreviviente del Bloqueo de Leningrado por protestar contra los crímenes del Kremlin, con ocasión a esa conmemoración.

Las celebraciones en Rusia se realizaron este año sin exhibiciones militares y con restricciones en las comunicaciones (Reuters)

Liudmila Vasílieva, de 85, portaba una pancarta con la frase “No ocultes tus crímenes tras la Victoria popular” y dejó flores y una vela en el memorial dedicado a las víctimas de los campos de trabajo soviéticos.

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Tras su arresto, los agentes la trasladaron a una comisaría, aunque la liberaron poco después sin formular cargos. Vasílieva, conocida entre los opositores por su activismo y por haber sido detenida en otras ocasiones, se negó a declarar amparándose en la Constitución rusa. Anteriormente, la multaron por manifestarse contra la invasión de Ucrania y en 2024 intentó postularse para las elecciones a gobernador, pero no consiguió las firmas necesarias.

Con respecto al pedido de la reunión, el asesor presidencial ucraniano Serguí Leshchenko indicó que Zelensky aceptaría reunirse con Putin en cualquier lugar, excepto en la capital rusa, por considerarla la sede del Estado agresor.

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Zelensky reiteró su disposición a reunirse con Putin en cualquier país, menos en Moscú (EFE)

En paralelo a las declaraciones cruzadas, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, mantuvo una conversación con Putin para informarle sobre su reciente encuentro con Zelensky en Armenia, aunque aclaró que no transmitió ningún mensaje directo del presidente ucraniano.

Fico expresó su apoyo al ingreso de Ucrania en la Unión Europea y destacó la reanudación del bombeo de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba, elemento que facilitó el respaldo de Eslovaquia y Hungría a un préstamo comunitario para Kiev.

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El diálogo entre Putin y Fico incluyó temas energéticos y el flujo de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba (Reuters)

Además, António Costa, presidente del Consejo Europeo, sostuvo en esta jornada, que la Unión Europea deberá dialogar con Rusia sobre seguridad cuando se alcance la paz en Ucrania, mientras Vladimir Putin propuso a Gerhard Schroder como posible mediador y advirtió sobre los riesgos para Europa al apoyar a Kiev.

Por otro lado, Volodímir Zelensky aseguró que Ucrania celebra el Día de Europa convencida de ser una parte “inseparable” de la familia europea y destacó el respaldo recibido desde los primeros días de la guerra con Rusia.

“Hoy es el Día de Europa. Y Ucrania lo celebra no de manera formal ni con eslóganes, sino plenamente consciente de que ya somos una parte inseparable de la familia europea”, dijo.

Zelensky agradeció el respaldo de Europa desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 (Europa Press)

“Estamos defendiendo Ucrania, nuestra independencia, nuestro futuro; y al hacerlo, en Ucrania estamos defendiendo nuestra Europa. Una Europa de la que Ucrania ha formado y seguirá formando parte”, agregó.

Zelensky subrayó también que Europa eligió “estar del lado de los valientes y los fuertes, de los ucranianos que luchan hoy por la paz y por una verdadera protección contra la tiranía, no sólo para ellos mismos, sino para todo el continente”.

Por su parte, Vladimir Putin encabezó el desfile militar del Día de la Victoria en la Plaza Roja esta jornada y centró su discurso en la ofensiva rusa en Ucrania.

El mandatario ruso afirmó que los soldados de su país “siguen avanzando” pese al apoyo de la OTAN a Ucrania (Reuters)

“Pese a que combaten contra una fuerza agresiva que es apoyada por todo el bloque de la OTAN, nuestros héroes siguen avanzando”, sostuvo el mandatario.

Luego, remarcó: “La consolidación del pueblo ruso, su fuerza moral y la capacidad de superar cualquier desafío son la clave del éxito”. Finalmente, Putin subrayó: “Estoy firmemente convencido de que nuestra causa es justa. Estamos juntos, el triunfo fue y siempre será nuestro”.

Rusia sostiene su campaña militar y muestra firmeza en sus posiciones, tanto en el terreno bélico como en las negociaciones. Los ataques no cesan y se suman a las restricciones internas, en un escenario que sigue dejando impacto en la vida cotidiana de Ucrania y en la dinámica social rusa.

(Con información de Europa Press y EFE)