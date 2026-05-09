México

Denuncian demolición de skatepark Barrio San Antonio en Tlalpan para construir un parque elevado con motivo del Mundial 2026

Las quejas sobre las remodelaciones en la Ciudad de México que parecen ser pensadas más en turistas que en usuarios, aumentan

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En redes sociales han denunciado la demolición sin aviso de este espacio recreativo.
En redes sociales han denunciado la demolición sin aviso de este espacio recreativo. (Facebook: Skate Places)

El Barrio San Antonio era un parque de patinaje muy popular entre jóvenes de la alcaldía Tlalpan , fue construido en 2017, y se convirtió en un referente para los jóvenes apasionados de esta práctica, sin embargo, recientemente fue demolido para construir en su lugar, un parque elevado en el marco del Mundial 2026.

En redes sociales han denunciado la demolición sin aviso de este espacio recreativo. Manifiestan que la decisión se tomó para dar paso a infraestructuras destinadas a recibir visitantes extranjeros, mientras persisten problemas locales.

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“La próxima vez que el gobierno de la Ciudad de México te diga que vivimos en una ciudad donde realmente se fomenta el deporte, recuerda que para que puedan venir extranjeros a disfrutar de un mundial que nos está dejando sin agua, sin vivienda, sin áreas verdes, decidieron demoler uno de los skateparks más emblemáticos de la Ciudad de México", se puede escuchar en un video publicado por la usuaria @soyalcantara.De acuerdo con su testimonio, “al día de hoy no sabemos si este skatepark se va a reubicar o no. Sabemos que muy probablemente no lo van a hacer”. Se trata de una denuncia compartida por quienes frecuentaban el lugar.

Demolición del parque

El parque, diseñado por California Skateparks en colaboración con Nike SB, autoridades locales y el Fideicomiso del Centro Histórico, transformó una antigua zona deteriorada en un referente nacional para el skate y la inclusión urbana desde su inauguración en 2017.

Ahora, en redes sociales circulan imágenes del parque reducido a escombros, todavía con la maquinaria trabajando y la indignación de una demolición que jóvenes como Ale Alcántara (@soyalcantara) denunció.Los usuarios cuestionaron en redes el discurso oficial sobre el fomento al deporte y la recreación que tiene el gobierno capitalino, al señalar que la demolición contradice las políticas públicas que presumen el impulso a actividades deportivas.

“Recuerda esto la próxima vez que escuches a alguien del gobierno de la Ciudad de México decir que están a favor del deporte”, enfatizó @soyalcantara. La incertidumbre persiste entre jóvenes y habitantes de la zona respecto al futuro de los espacios destinados a la recreación urbana.

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