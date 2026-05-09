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Martin Short revela la primera broma que hizo al conocer a Steve Martin hace más de 40 años

El actor recordó el comentario que hizo al conocer a su compañero y amigo en 1985 y repasó la amistad que mantienen desde entonces

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Martin Short revive su primer encuentro con Steve Martin. (Reuters)
Martin Short revive su primer encuentro con Steve Martin. (Reuters)

Martin Short recordó cómo conoció a su colaborador y amigo de larga trayectoria Steve Martin en 1985, durante una conversación pública celebrada en Los Ángeles.

La anécdota fue compartida en el evento Netflix Is a Joke Presents: This Better Be Funny with David Letterman.

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Durante el panel, Short habló sobre el inicio de su relación profesional y personal con Martin, quien actualmente tiene 80 años. Según relató, el encuentro ocurrió después de una aparición en el programa de Letterman a mediados de la década de 1980.

“Después volé a Los Ángeles para recoger el guion de Three Amigos! en su casa. Entré y vi todo ese arte increíble y dije: ‘¿Cómo te hiciste tan rico? Porque he visto tu espectáculo’”, explicó.

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Martin Short conoció a Steve Martin cuando protagonizaron la cinta "Three amigos".
Martin Short conoció a Steve Martin cuando protagonizaron la cinta "Three amigos".

El actor añadió que desde entonces ambos mantuvieron una relación cercana. Poco tiempo después compartieron pantalla en la película Three Amigos!, estrenada en 1986, producción que marcó el inicio de una colaboración continua entre los dos actores.

El comediante explicó que, tras finalizar el rodaje, decidieron mantener el vínculo más allá del trabajo cinematográfico.

“Una cosa sobre las películas es que pasas meses juntos y luego nunca vuelves a verte. Steve y yo tomamos la decisión consciente de no permitir que eso ocurriera”, señaló.

A lo largo de las últimas décadas, ambos artistas han desarrollado proyectos conjuntos tanto en cine como en televisión y espectáculos en vivo.

Martin Short y Steve Martin han realizado espectáculos de comedia juntos desde hace un tiempo. (REUTERS/Daniel Cole)
Martin Short y Steve Martin han realizado espectáculos de comedia juntos desde hace un tiempo. (REUTERS/Daniel Cole)

Según Short, durante más de diez años han realizado alrededor de 35 presentaciones anuales juntos. También comentó que los nombres de sus espectáculos han variado con el tiempo, mencionando títulos como “The Dukes of Funnytown” y “Two Wild and Crazy Guys”.

Además de sus giras, Steve Martin y Martin Short participan desde 2021 en la serie Only Murders in the Building. La producción fue cocreada por Martin y John Hoffman, mientras que Short figura también como productor ejecutivo. En la serie comparten elenco con Selena Gomez.

En entrevistas previas, ambos actores han hablado públicamente sobre su amistad.

En 2022, Steve Martin declaró a la revista People que existe una relación de naturalidad entre ellos y señaló que suele reír con intensidad cuando pasa tiempo junto a Short.

Steve Martin aseguró que cuando está con Martin Short no puede parar de reír. (REUTERS/Daniel Cole)
Steve Martin aseguró que cuando está con Martin Short no puede parar de reír. (REUTERS/Daniel Cole)

Por su parte, Martin Short comentó en 2019 que una de las principales cualidades de Martin es su carácter personal. En aquella ocasión afirmó que su colega es una persona “moral”, “leal” y “ética”, además de destacar su trayectoria profesional.

Martin también ha expresado opiniones similares sobre Short. En declaraciones anteriores describió a su compañero como “la persona perfecta” y resaltó aspectos como su sentido del humor y su facilidad para relacionarse socialmente.

Según Martin, la presencia de Short suele transformar el ambiente en reuniones y encuentros sociales.

Steve Martin admitió que la presencia de Martin Short cambia por completo el ambiente de un lugar. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Steve Martin admitió que la presencia de Martin Short cambia por completo el ambiente de un lugar. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Es inteligente, es gracioso, Tiene muchos amigos. Es el tipo más popular en cualquier cena. Si él viene a una cena, la cena es mucho mejor. Si Marty no puede venir, cancelas la fiesta”, dijo.

Actualmente, Martin Short se prepara para el estreno de su próximo documental, Marty, Life Is Short, que llegará a la plataforma Netflix el próximo 12 de mayo.

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